Al jaren geldt dat Red Bull Racing het te kloppen team is als het gaat om de snelste pitstops en tijdens de vorige race in Portugal was de pitcrew van het team voor de tweede keer dit jaar de snelste. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya moest de Oostenrijkse formatie die eer echter laten aan Aston Martin. Die renstal had in de 39ste ronde 2.16 seconden nodig om Lance Stroll van een nieuw setje banden te voorzien. Daarmee was de formatie van eigenaar Lawrence Stroll 0.02 seconde sneller dan Red Bull, dat Perez in ronde 57 in 2.18 seconden uitrustte met nieuwe banden.

De pitstops zagen er in Spanje over de gehele linie overigens keurig uit, met uitzondering van een dramatische stop van Antonio Giovinazzi en een niet probleemloos verlopen stop van Max Verstappen. Maar liefst acht pitstops werden onder de 2.30 seconden uitgevoerd. In Portugal waren dat er nog vier, op Imola twee en in Bahrein zes.

In het algemeen klassement van de DHL Fastest Pitstop Award gaat Red Bull nog altijd fier aan de leiding met 112 punten. Dat zijn er liefst 59 meer dan nummer twee Mercedes. Daarachter zijn de gaten klein, met Williams en Ferrari op 51 punten en Aston Martin op 47 stuks.

Vijf snelste pitstops van de Grand Prix van Spanje

Team Coureur Tijd 1 Aston Martin Lance Stroll 2.16 seconden 2 Red Bull Racing Sergio Perez 2.18 seconden 3 Williams Nicholas Latifi 2.21 seconden 4 Ferrari Charles Leclerc 2.24 seconden 5 Mercedes Valtteri Bottas 2.25 seconden