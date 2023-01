Aston Martin hint naar slimme innovaties op AMR23 door loopholes

Na de moeizame eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 hoopt Aston Martin in 2023 beter uit de startblokken te komen. Daarvoor ontwikkelt de renstal op dit moment de AMR23, het strijdwapen waarmee Lance Stroll en nieuwe man Fernando Alonso dit jaar aan de start verschijnen. De bolide wordt op 13 februari onthuld, maar inmiddels heeft het team al enkele hints gegeven over wat we kunnen verwachten van de auto. Details wil technisch directeur Eric Blandin niet prijsgeven, maar fans en concurrenten kunnen zich voorbereiden op een paar slimme nieuwigheden in het ontwerp van de AMR23.

"We hebben een paar slimme innovaties op de nieuwe auto geïmplementeerd. Dat zijn de kersen op de taart", vertelt Blandin in een interview op de website van Aston Martin. "Het is mooi om ze te hebben, maar niet noodzakelijk. Het is geweldig als je een kleine maas in de regels vindt en die in je voordeel kan gebruiken, maar je bouwt niet de hele auto rond die vondst. Het is namelijk essentieel dat je een goede basis hebt en daar dingen aan kan toevoegen. Als je aan een nieuwe auto begint, identificeer je wat in het voorgaande jaar de beperkingen waren - en hoe je die kan verhelpen met het nieuwe ontwerp. Ook definieer je de architectuur die de meeste potentie heeft voor de toekomst. Als je het verkeerde concept gebruikt, kan je jezelf insluiten en geen ruimte voor ontwikkeling meer hebben. Het is moeilijk om jezelf uit die situatie te bevrijden."

AMR23 compleet anders dan AMR22

Met de AMR22 sloeg Aston Martin aanvankelijk de verkeerde richting in qua concept. Dat werd uiteindelijk grotendeels opgelost met enkele upgrades en uiteindelijk leidde dat weer tot betere prestaties. Uiteindelijk stelde het team de vijfde plek in het kampioenschap voor constructeurs veilig, maar toch ziet men voldoende redenen om het ontwerp flink te veranderen voor 2023. "We hebben heel veel geleerd van de auto van vorig jaar en dat toegepast op de nieuwe bolide. Heel veel aan de AMR23 is nieuw, de auto is compleet anders dan de AMR22. Meer dan 90 procent van de onderdelen is anders en we hebben 95 procent van de aerodynamische oppervlakken veranderd", legt Blandin uit.

Iets wat in ieder geval verandert, is dat de innovatieve achtervleugel van de AMR22 niet terugkeert. Vanaf Hongarije reed het team met een exemplaar die - tegen de intenties van het reglement in - was voorzien van iets dat op endplates leek. Blandin wil nog niet prijsgeven hoe Aston Martin dat wil opvangen, maar wel bevestigt hij dat de renstal de echte gloednieuwe auto onthult tijdens de teampresentatie. "We gaan de echte auto onthullen, net als vorig jaar. We onthullen de auto op 13 februari in onze nieuwe fabriek in Silverstone en dat is de echte AMR23. We gaan de fans niet teleurstellen."