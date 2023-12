Aston Martin: Seizoen 2024 kan fantastisch worden voor F1

In 2023 was er één team dat de dienst uitmaakte: Red Bull Racing. Hoewel de teams richting het einde van het seizoen dichter bij elkaar kwamen, kon niet voorkomen worden dat Red Bull 21 van de 22 races won. Aangezien de regels voor 2024 stabiel blijven, kunnen de teams goed voortbouwen op hun bolides van 2023. Bij Aston Martin denkt performance director Tom McCullough daarom dat het in 2024 vooraan dichter bij elkaar kan zitten. Hij wijst naar de kwalificatie in Abu Dhabi als voorbeeld. Daar zaten acht verschillende teams in Q3.

"Als je kijkt naar het feit dat er acht teams in de top-tien stonden en hoe close de kwalificatie was: dat is echt fenomenaal, niet waar?", zegt McCullough. "Het toont aan dat er met een stabiel reglement altijd convergentie plaatsvindt. Sommige teams hebben zichzelf dit jaar echt goed ontwikkeld, maar zij zullen ook de eerste zijn om toe te geven dat zij slecht begonnen. Ik denk dat volgend jaar zal fantastisch worden voor de sport. De uitvoering van het weekend wordt belangrijk. Ik denk niet dat de marges enorm zullen zien. Maar iedereen probeert die tien, vijftien of twintig punten [aan downforce] te vinden, want dat geeft je gewoon een voordeel op de baan."

Aston Martin was een van de teams die vorige winter grote vooruitgang wisten te boeken. Zo ging het van het zevende team op de grid naar een podiumkandidaat. Uiteindelijk moest het team uit Silverstone genoegen nemen met P5 bij de constructeurs en weet McCullough dat het vanuit die positie lastig wordt om net zoveel vooruitgang te boeken als afgelopen winter. "Natuurlijk helpt het als je afgelopen seizoen niet zo sterk was om zo'n grote sprong te maken. Als we nu dezelfde sprong zouden maken, dan staan we ruim voor Red Bull. Dat gaat niet gebeuren! Vorig jaar ontwikkelden we de auto en aan het einde van het jaar stonden we meer in de buurt van de nummer vier. We zaten dus dichter bij de kopgroep, maar de sprong was niet zo groot als je kijkt naar het einde van 2022."

Aston Martin heeft wel een doel vastgesteld voor de komende tijd. Zij willen een auto bouwen die op verschillende soorten circuits competitief is, zonder dat daar al te grote aanpassingen voor nodig zijn. "We proberen een auto te produceren die je naar elk circuit kunt meenemen, waarbij je gewoon de instelling van de achtervleugel en voorvleugel kunt aanpassen om direct sterk te zijn", legt McCullough uit. "Op dit moment moeten we de componenten een beetje veranderen. Of dat nou gericht is op de langzamere bochten, de topsnelheid, efficiëntie enzovoort. Daarom hebben we van race tot race sommige componenten aangepast. Het doel voor volgend jaar is om een auto te hebben waarbij dat niet zo nodig is, waarbij het basisniveau gewoon hoger ligt. Ik denk dat het leren van de tests die we hebben gedaan met onderdelen, en ook het fysiek testen van bepaalde onderdelen op het circuit, ons echt goede kennis heeft opgeleverd om de auto te ontwikkelen."