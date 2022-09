Aston Martin: "Vettel helpt met ontwikkeling F1-auto 2023"

Kort voor de start van het Hongaarse Grand Prix-weekend maakte Sebastian Vettel bekend na 2022 te stoppen met de Formule 1. Daags na de race werd Fernando Alonso als zijn opvolger bevestigd. Hoewel hij zelf niet meer in de F1-auto van 2023 gaat rijden, helpt de Duitser wel mee met de ontwikkeling ervan. Momenteel beleeft het Britse raceteam een lastig jaar, al gaat het beter dan begin dit Formule 1-seizoen.

Na de Belgische Grand Prix bevestigde Aston Martin-teambaas Mike Krack dat Vettel meedenkt om de zaken te verbeteren voor volgend seizoen. "Dan zie je hoe professioneel en toegewijd hij is. In de briefing zei hij nog: 'Denk voor de auto voor volgend jaar aan deze en deze zaken'. Hij zit er nog vol op", aldus de Luxemburger. Krack krijgt niet het idee dat Vettel het rustiger aandoet, dat blijkt ook uit zijn achtste plek op Spa-Francorchamps. "Zo steekt hij niet in elkaar. Hij is een professional en geeft alles tot het laatste moment. Dat is ook het eerste wat hij tegen ons zei bij het bekendmaken van zijn stoppen, dat hij tot aan het laatste moment alles gaat geven. Dat hebben we [in België] wel gezien."

Afscheidstournee nog niet begonnen

Vettel gaf bij de aankondiging van zijn vertrek eerlijk toe dat gedachten over de toekomst hem hadden afgeleid. Maar zijn chef ontkent dat de coureur de boel nu relaxter aanvliegt. "Dat is ook het interessante. Ik sprak laatst met hem over hoe hij zich nu voelt, hij wil het woord 'vaarwel' echt niet horen", vervolgt de teambaas. "Ik zag een vlag met 'Bedankt, Sebastian' en vroeg of zijn afscheidstournee nu al was. Maar dat is niet zo. Wij zien dat niet zo. Aan het einde van dit seizoen geven we hem een waardig afscheid, maar tot dat moment gaan we ervoor. We hebben nog steeds een gat te dichten. We mogen niet in de positie finishen waarop we nu staan. Ik denk dat het bij hem er meer omdraait dat hij altijd op vliegvelden zat en veel vloog. Hij wil zich meer op zijn gezin richten. In de auto is hij mijns inziens volledig gefocust."

Volgens Krack lopen er geen gesprekken over een eventuele rol als Aston Martin-ambassadeur. "Om eerlijk te zijn hebben we dat niet besproken. De bekendmaking kwam ook kort voor de zomerstop. We moeten hem de tijd gunnen om alles op een rijtje te zetten. Hij moet plannen maken. Ik verwacht dat hij eerst van zijn vrije tijd wil genieten en daarna pas verder kijkt."