Aston Martin wil Vettel behouden: Dom om hem te laten gaan

Het contract van Sebastian Vettel loopt eind dit seizoen af en in Italië werd al gevraagd naar zijn toekomst in de Formule 1. De Duitser gaf aan nog geen beslissing te hebben gemaakt, maar dat hij niet al te lang kan wachten om zijn plannen met het team te delen. Aston Martin-teambaas Mike Krack begrijpt maar al te goed dat Vettel zijn toekomst laat afhangen van de progressie bij de Britse renstal. "Over contracten laat ik uiteraard niets los. Ik denk dat je een coureur als Vettel een competitieve wagen moet geven om hem gemotiveerd te houden. We zouden stom zijn om niet te proberen hem te behouden", vertelt de Luxemburger. "Ik snap zijn opmerkingen wel. Hij wil vooruitgang zien en naar de voorhoede. Hij is geen coureur die voor P16 of P18 wil vechten. Het is aan ons om hem het juiste materiaal te geven."

Krack en Vettel zijn oude bekenden van elkaar. Bij BMW-Sauber werkte het tweetal al samen. De leidinggevende is onder de indruk van Vettels toewijding. "Hij heeft een competitieve benadering, ondanks dat hij al veel succes heeft gehad", gaat Krack verder. "Ik deel zijn werkhouding en waardeer dat heel erg. Hij is geen dag te laat en heeft altijd input. Ik vind het een plezier om met hem te werken. Het is ook een ontzettend aardige vent en begrijpt de beperkingen waar we momenteel mee te maken hebben. Toch blijft hij pushen. Ik denk dat het kwestie is van alles samenbrengen en luisteren naar wat hij denkt dat wij moeten doen. We moeten transparant zijn en goede gesprekken blijven voeren."

Vettel imponeert niet in F1-sprintrace

Vettel ving de sprintrace zaterdag als negende aan, maar viel terug naar de dertiende stek. De Duitser gaf toe dat het onmogelijk was om het tempo van de snellere wagens voor hem bij te houden. "Ik baalde dat er achter mij een trein ontstond", aldus de viervoudig wereldkampioen. "Aan het einde van de race kreeg ik problemen met de banden en werd echt opgegeten. We lopen tegen beperkingen aan, we weten welke dat zijn. Elk rondje helpt nu. Ik ben benieuwd wat de GP brengt. We zitten niet ver van de punten. Wie weet wat het weer nog gaat doen. We moeten scherp blijven." De Aston Martin-coureur bevestigt dat het team zich in een zware periode bevindt. "Ik denk dat we niet de enigsten zijn die zo ver bij de limiet van de auto vandaan zitten. Ik denk wel dat we het steeds beter gaan begrijpen en we nu een bepaalde richting in kunnen. Het kost alleen tijd om dit toe te passen op de auto", sluit Vettel af.