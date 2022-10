Aston Martin dicht bij schikking met FIA voor straf budgetplafond

Drie teams werden er door de FIA genoemd toen de autosportfederatie bekendmaakte welke teams niet aan het reglement voldeden. Red Bull ging het zwaarst de mist in, en gaf teveel uit. Williams en Aston Martin maakten alleen fouten met de procedures. Williams leverde de documenten te laat in, en ging eerder dit jaar al akkoord met een boete van 25.000 dollar.

Aston Martin Racing is al enige tijd in onderhandeling met de FIA voor een straf, en het lijkt erop alsof ze er deze week uitkomen. Een Accepted Breach Agreement [ABA] betekent dat het team toegeeft dat het fout zat, en alle straffen van de FIA formeel accepteert. “We praten met de FIA”, bevestigt teambaas Mike Krack na een vraag van Motorsport.com. “Ik denk dat het iets is dat we in de komende dagen af kunnen ronden. We hebben ook in het weekend met ze gepraat. Ik heb er veel vertrouwen in dat we het snel op kunnen lossen.” Krack stelt dat er geen frustratie binnen het team is door mogelijke PR-schade omdat ze geassocieerd worden met valsspelen. “Het is een complexe set van reglementen. Dat is niet frustrerend. Het laat ons zien dat we het in de toekomst beter moeten doen, zodat we deze problemen niet hebben. Maar uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste is dat we onder het budgetplafond zijn gebleven. De rest gaat over procedures.”

De overtreding zou komen door een belastingprobleem dat specifiek speelde in het Verenigd Koninkrijk, dat verschillend geïnterpreteerd zou zijn door het team en de FIA. Krack wilde daar niet op ingaan. “Ik wil liever eerst een overeenkomst hebben voordat ik er iets over zeg. Er komt ook een persbericht, ik denk van de FIA. Dat wordt met ons overlegd. Er komen in de komende dagen meer details.” Krack vertelde niet exact te weten wanneer het nieuws naar buiten komt, maar volgens de teambaas hoeft deze zaak niet te wachten op die van Red Bull Racing. Gesprekken tussen Red Bull en de FIA zijn tijdelijk gestopt na de dood van Dietrich Mateschitz. “Ik begreep na het lezen [van de media] dat ze uitgesteld zijn, vanwege Dietrich Mateschitz. Het zijn eigenlijk twee onafhankelijke dingen. Ik zou het niet erg vinden dat die van ons zo snel mogelijk wordt afgerond. En het is een andere situatie, want wij hebben niet teveel uitgegeven. Het hangt ook van de FIA af. Nu hebben we mensen die reizen, maar we hebben afgelopen weekend stappen gezet. We hoeven niet ver meer. Maar ik weet niet of het dinsdag, woensdag of later komt.”