Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel trapte zijn seizoensopener in Australië bijzonder beroerd af. In de eerste training werd de Duitser buiten zijn schuld om geteisterd door power unit-problemen, maar de crashes in de derde oefensessie en de race waren volledig aan hem toe te schrijven. Lance Stroll schoof in diezelfde derde training in de bandenstapels en sloopte daarbij zijn wielophanging aan de linkerkant. In de kwalificatie deed de Canadees er nog een schepje bovenop door met Nicholas Latifi te toucheren. Hoewel de auto van de Williams-coureur rijp was voor de sloop, was het bij Stroll ditmaal de rechterwielophanging met fikse schade. Hij finishte de race op de twaalfde plek.

Na de Grand Prix besloot Aston Martin op het circuit en in de fabriek het een en ander aan onderdelen te inventariseren. Op deze manier kon gekeken worden wat er nog bijgemaakt diende te worden, dit om met voldoende voorraad naar Imola af te reizen. De focus bij Aston Martin ligt de komende weken op het vervangen de beschadigde onderdelen, dit betekent dat de renstal zich niet kan bezighouden met hagelnieuwe componenten. Desondanks hoopt de equipe uit Silverstone wel een aantal updates mee te nemen naar het Italiaanse circuit.

"Wat hebben wij een lastig weekend gehad, er is zoveel schade gemaakt aan de auto's", vertelde Krack balend. "Dit begon al met de motorproblemen op vrijdag, waardoor we uiteindelijk de hele power unit moesten vervangen. Daar viel een hoop baantijd weg. Vervolgens kwamen de crashes op de baan, wat opnieuw voor een hoop werk zorgde. Voor het weekend waren we in de veronderstelling dat we wel wat sterker zouden zijn dan eerder. Helaas hebben we dat niet laten zien. Het werd enorm verstoord en dat had veel invloed. Aan het einde van de race hoopten we nog op puntjes, maar dat zat er niet in. Het was om eerlijk te zijn een behoorlijk teleurstellend weekend."

Op de vraag of de schade invloed gaat hebben op de ontwikkeling van de AMR22, antwoordt de Luxemburger. "Als je de kapotte voorvleugels en ophangingen hebt geteld, dan weet je hoeveel we er moeten maken voor Imola. Maar om antwoord te geven op de vraag: Ja, dit gaat invloed hebben. Het is nu de vraag of we nog ruimte hebben om te ontwikkelen of dat we alles moeten richten op het maken van reserveonderdelen."