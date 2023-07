Aston Martin was tijdens de eerste races de verrassende sensatie in de paddock. Het Britse team had gedurende de winterperiode verbazingwekkende progressie geboekt, en het leek nog maar een kwestie van tijd voordat tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zijn 33e overwinning in de koningsklasse kon gaan vieren. Niks bleek minder waar, aangezien concurrenten McLaren en Mercedes het team zijn voorbijgestreefd op gebied van performance.

Fernando Alonso en Lance Stroll namen in Hongarije slechts drie punten mee naar huis, en dat terwijl ze eerder dit jaar nog geprezen werden voor hun prestaties op langzamere circuits. De Spanjaard legde uit dat het team achterstand heeft opgelopen door de aangepaste bandenspecificatie die Pirelli vanaf de Britse GP heeft geïntroduceerd, maar teambaas Mike Krack betwijfelt de uitspraak van zijn coureur. “Dat zou een makkelijk excuus zijn, toch? We zien een klein verschil met deze banden, maar ze zijn uit veiligheidsoverwegingen gekozen. Vanuit dat perspectief is het voor iedereen hetzelfde. Ik denk niet dat we dat als excuus moeten gebruiken voor onze competitiviteit. We moeten zo veel mogelijk [van de banden] leren en vooruit blijven kijken.”

Zich in de eigen voet geschoten

Volgens de Luxemburger heeft het meer te maken met een aantal keuzes op het gebied van upgrades en afstellingen. “De manier waarop we de auto hebben ontwikkeld is erg complex”, vertelt hij. “Je verandert één ding, maar dat ene ding heeft altijd weer effect op al het andere. Ik denk dat we in een of twee gevallen niet de juiste keuze hebben gemaakt.”

Recent liet Krack weten dat ze het vermoeden hadden dat men wellicht het verkeerde pad had gekozen, en Hongarije was het bewijs dat dat werkelijk zo was. “Hongarije was het laatste puzzelstukje. Het is een circuit waar we verwachtten competitiever te zijn, maar dat waren we niet. Dat was het laatste datapunt die we nodig hadden om te bevestigen dat we niet de juiste richting zijn uitgegaan.”

Oplossing nabij?

Het team uit Silverstone is nu druk bezig om upgrades te brengen die de ongewenste bijwerkingen moeten verhelpen. “We hebben vertrouwen”, vertelt Krack over de nieuwe onderdelen die de komende races naar de auto gebracht gaan worden. “Het heeft een paar weken geduurd om de problemen te identificeren en te bevestigen. Je gaat naar een race, je hebt problemen, je gaat naar een andere race, en de problemen zijn weer iets veranderd. Je moet dus altijd even wachten voordat je een keuze maakt. Je kan [willekeurig] nieuwe onderdelen op de auto brengen schroeven, maar dat willen we niet.”