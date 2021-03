Retro: Zeven iconische groene Formule 1-auto’s

Een snelle terugblik op ruim zeventig jaar Formule 1 leert ons dat de kleuren rood, wit en blauw vaak de boventoon voeren als het aankomt op de livery van de auto. Zo kennen we allemaal de iconische rood/witte Marlboro-McLaren, kiezen Williams en Red Bull steevast voor blauw en is het Ferrari-rood natuurlijk heilig. Naar verhouding werd de kleur groen helemaal niet zo vaak gekozen voor een Formule 1-bolide, maar de meeste ontwerpen zijn wel iconisch geworden.

Als we de teasers en de nieuwe kledinglijn van Aston Martin mogen geloven keert de groene kleur dit jaar weer terug in de Formule 1. Het British Racing Green is net zo onlosmakelijk verbonden aan het automerk als James Bond. Fun fact: het British Racing Green dateert uit 1903, toen de deelnemers aan de Gordon Bennett Cup de opdracht kregen om hun auto’s te verven in de kleuren van hun land. De race werd verreden in Ierland, waarop de Britse deelnemers besloten om hun auto’s niet rood, wit en blauw, maar groen te verven (de nationale kleur van Ierland) als dankgebaar aan de organisatoren. De kleur viel enorm in de smaak en de geboorte van het British Racing Green was een feit.

Aston Martin DBR4

De Aston Martin DBR4 (1959) in actie tijdens de Spa Summer classic Photo by: Lucien Harmegnies

Waar groene Formule 1-bolides tegenwoordig vrij zeldzaam zijn, was dat in de beginjaren van de Formule 1 wel anders. De meeste fabrikanten waren namelijk afkomstig uit Groot-Brittannië, die als vanzelfsprekend vaak besloten om hun bolides British Racing Green te verven. Zo ook Aston Martin, dat in 1959 debuteerde in de koningsklasse. Hoewel de DBR4 en DBR5 aan elegantie en schoonheid niets tekort kwamen, ontbrak het wel aan de nodige snelheid: Het merk wist geen enkel punt te scoren en droop na twee seizoenen weer af.

Lotus 25

Jim Clark, Lotus 25 Climax Photo by: Motorsport Images

In tegenstelling tot Aston Martin verging het Lotus een stuk beter in de Formule 1. Voordat het team zwichtte voor het sponsorgeld van de tabaksfabrikanten waren de bolides van Colin Chapman – uiteraard – geverfd in British Racing Green, met een vleugje mosterdgeel. Dankzij het succes van Lotus en de wereldtitels van Jim Clark werd de kleurencombinatie al snel iconisch in de Formule 1.

Benetton B186

Teo Fabi, Benetton B186-BMW Photo by: Motorsport Images

Nadat het al enkele jaren actief was geweest als sponsor, besloot kledingfabrikant Benetton in 1986 met een eigen team het Formule 1-avontuur aan te gaan. Het team van Toleman werd overgenomen en zo verscheen in 1986 de Benetton B186 aan de start. Als modeketen was Benetton het aan haar stand verplicht om natuurlijk met een fraai ontwerp voor de dag te komen. Het resultaat was een kleurrijk spektakel waarover de meningen nog altijd verschillen. De voorzijde van de auto was Benetton-groen, maar boven de BMW-krachtbron werd de engine cover een bonte verzameling van felle kleuren. Gerhard Berger zal er ongetwijfeld goede herinneringen aan hebben: hij stuurde de bolide in Mexico naar zijn allereerste Formule 1-zege.

Jordan 191

Michael Schumacher, Jordan 191 Photo by: Sutton Images

Als we het hebben over iconische Formule 1-bolides en de kleur groen gaan de gedachten van de meeste fans al snel terug naar 1991: het jaar van de Jordan 191. Het was de auto waarmee het team van Eddie Jordan debuteerde in de Formule 1 en de auto was – qua looks – meteen een voltreffer. De groen/blauwe kleurencombinatie is iconisch, maar ook het door Gary Anderson ontworpen chassis van de auto is een lust voor het oog. Niet voor niets is de auto volgens vele liefhebbers de mooiste uit de Formule 1-historie. Hoger dan twee vierde plaatsen kwam de 191 niet, maar de auto werd natuurlijk ook legendarisch dankzij Michael Schumacher: de Duitser debuteerde ermee in de Formule 1 op Spa-Francorchamps, en maakte meteen indruk tijdens de kwalificatie. In de race moest hij door technische problemen al snel de strijd staken.

Benetton B194

Jos Verstappen, Benetton B194 Photo by: Motorsport Images

Toegegeven, de tweede Benetton in dit rijtje is misschien meer blauw dan groen, maar de B194 mocht niet ontbreken. De Ford-aangedreven bolide hielp Michael Schumacher aan zijn eerste van zeven wereldtitels. De Duitser wist er acht races mee te winnen, al werd hij ook tweemaal gediskwalificeerd. Helemaal legaal was de B194 namelijk niet altijd.

Naast de successen van Schumacher is de auto vooral in Nederland ook iconisch geworden dankzij Jos Verstappen. De Limburger maakte er in Brazilië zijn Formule 1-debuut mee en zat tijdens de Grand Prix van Duitsland plots midden in een vlammenzee toen de B194 vlam vatte tijdens een pitstop. Verstappen schreef echter ook historie met de Benetton: na afloop van de Grand Prix van Hongarije stond hij als allereerste Nederlander op het Formule 1-podium. In de daaropvolgende race op Spa-Francorchamps werd hij opnieuw derde nadat Schumacher na afloop van de race werd gediskwalificeerd. Op dat moment zat Verstappen echter alweer thuis in Montfort.

Jaguar R1 t/m R5

De Jaguar R3 Photo by: Mark Gledhill

In 2000 zorgde de komst van Jaguar Racing voor een rentree van het British Racing Green op de Formule 1-grid. Het eigen Formule 1-team was een dure marketingstunt van moederbedrijf Ford die prachtige bolides, maar niet de gewenste resultaten opleverde. Met coureurs als Eddie Ervine en Pedro de la Rosa wist het team niet bepaald potten te breken en ook onder het bewind van teambaas Niki Lauda konden de overwinningen van Stewart Grand Prix – de voorganger van Jaguar – geen vervolg worden gegeven. Tekenend was de Grand Prix van Monaco in 2004, waar de neus van beide Jaguars werd voorzien van een peperdure diamant. Diezelfde diamant werd vervolgens door Christian Klien vakkundig in de vangrails geboord tijdens een crash in de openingsronde. Aan het einde van het jaar werd Ford uit haar lijden verlost door Dietrich Mateschitz: de Oostenrijker nam het team over en doopte het om tot Red Bull Racing.

Caterham CT03

Giedo van der Garde, Caterham CT03 Renault Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Het laatste team dat in de Formule 1 koos voor een groene livery was het team van Caterham, dat in 2010 onder de naam Lotus haar intrede deed in de Formule 1. Met een knipoog naar het verleden werd er gekozen voor een groene kleurstelling, die later dankzij de samenwerking met motorleverancier Renault werd aangevuld met een vleugje geel. Twee Nederlanders kwamen in actie in het groen: Robin Frijns mocht testen voor het team, maar Giedo van der Garde reed in 2013 een heel seizoen voor de renstal, waar Christijan Albers overigens ook nog even zijn debuut maakte als Formule 1-teambaas. Bij het achterhoedeteam kon Van der Garde geen potten breken, maar op het circuit van Spa-Francorchamps maakte hij indruk tijdens de kwalificatie: in de regen stuurde hij de CT03 naar een derde tijd in Q1, om vervolgens met een veertiende plek ook zijn beste kwalificatieresultaat te behalen.