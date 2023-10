Aston Martin-teambaas had punten in F1 Austin niet verwacht

Door twee tegenvallende dagen kreeg Fernando Alonso op zondag de specificatie van Qatar tot zijn beschikking, terwijl Aston Martin flink aan de afstelling van de auto van Lance Stroll sleutelde. Beide heren begonnen vanuit de pitlane en dit bleek achteraf een goede keuze. Het duo was competitief in de Amerikaanse Grand Prix, al moest Alonso vroegtijdig stoppen door vloerschade. Zijn teamgenoot finishte negende en steeg later nog twee plekken door de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Aston Martin-teambaas Mike Krack stelt dat de uitkomst van de start uit de pitstraat zijn verwachtingen overtrof. "Ja, dit wisten we niet toen we de keuze maakte", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. "Je moet dat voorzichtig afwegen. Je weet namelijk dat het lastig wordt om punten te scoren zodra je uit de pits start. Helemaal gezien de pace eerder in de sprintrace. Maar nu weten we dat het de goede keus was. De omstandigheden hielpen ook mee. Zodra wij achter andere auto's kwamen, besloten die naar binnen te gaan. Dit begon een beetje rond de negende, tiende, elfde ronde. Twee of drie auto's verdwenen voor onze neus. We hoefden ze dus niet in te halen. Het verraste ons hoe vroeg mensen de pits bezochten. Maar het kwam goed uit. In vrije lucht gaat het beter dan in verkeer."

Uiteraard krijgt de chef de vraag voorgelegd welk pakket beter werkte. "Dat gaan we nu uitvoerig analyseren", vervolgt hij. "We hebben veel data. Tijdens de race kwamen ze ook nog achter elkaar te rijden. Het gat was ongeveer zeven seconden, zonder een auto daartussen. Er is dus genoeg informatie waar we mee kunnen kijken wat moeten doen." Krack ziet wel dat Aston Martin vrijdag niet goed begon aan het weekend. "We moeten ook inzien dat dit een gemiste kans is. We hadden vrijdag beter ons huiswerk moeten doen, maar dat deden we niet. De gevolgen waren duidelijk zichtbaar in het vervolg van het weekend."

De 51-jarige baas zegt ook dat onderschat wordt hoeveel tijd het kost om nieuwe zaken voor te bereiden. "En daarna heb je weinig tijd om alles te laten werken", gaat hij verder. "Je hebt ook nog toestemming nodig van de FIA. Er gaat een hoop werk inzitten en veel tijd is er niet. Op het moment dat je dan nog een joker over hebt, moet je die inzetten." Krack gaat daarna nog in op de vloerschade bij Alonso: "Deze baan is wreed. Het is heel zwaar. Een stuk aan de rechterkant van de vloer was afgebroken. Een halve meter was gewoon weg."