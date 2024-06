Aston Martin F1 en Stroll richten pijlen op technisch directeur Ferrari

Aston Martin heeft begin 2023 een aanzienlijke stap gezet, maar is in de laatste maanden weer weggezakt in de pikorde van de koningsklasse. Desondanks blijft Lawrence Stroll onverminderd ambitieus. De vermogende Canadees heeft meermaals laten weten dat hij zijn formatie tot het beste Formule 1-team op de grid wil maken. In een poging dat op de lange termijn te bewerkstelligen heeft hij Honda weten te strikken als motorpartner vanaf 2026, waarmee Aston Martin in feite een fabrieksteam wordt. De huidige resultaten laten echter treffend zien dat een competitieve motor niet zal volstaan voor succes en dat er aan de chassiskant ook nog veel werk aan de winkel is. Op dat vlak heeft Aston Martin onder meer Dan Fallows van Red Bull Racing overgenomen, maar daarmee is de kous nog niet af.

Volgens bronnen heeft Aston Martin de pijlen nu op Enrico Cardile gericht. De 49-jarige Italiaan is één van de technisch directeuren bij Ferrari. De Scuderia heeft een structuur met Enrico Gualtieri als technisch directeur van de motorafdeling, terwijl Cardile aan het hoofd van de chassis- en aerodynamica-afdelingen staat. In die hoedanigheid speelt hij een belangrijke rol in de huidige opmars van Ferrari. Zo heeft Cardile als één van eindverantwoordelijken een significant aandeel in de SF-24 gehad, die in de handen van Charles Leclerc (Monaco) en Carlos Sainz (Australië) al een racewinnaar is gebleken.

Eerder dit seizoen kwam naar buiten dat Stroll persoonlijk een aanbod aan Adrian Newey heeft gedaan. De legendarische topontwerper die Red Bull Racing begin volgend jaar zal verlaten, wordt echter nadrukkelijker in verband gebracht met Ferrari dan met Aston Martin. Een eventuele komst van Newey bij Ferrari kan invloed hebben op de verdere rolverdeling in Maranello. Ondanks dat het waarschijnlijk is dat Newey - als hij naar Ferrari trekt - vooral als 'super consultant' zal fungeren bij alle voorbereidingen op de 2026-auto, kan zijn status wel invloed hebben op het bestaande technisch team. In dat licht waagt Stroll een poging bij Cardile, die momenteel juist één van de technische kopstukken bij de Italiaanse trots is.

Fréderic Vasseur heeft deze week in gesprek met de Italiaanse media laten weten dat stabiliteit in het team voor hem het allerbelangrijkste is. Gevraagd naar Newey hield de teambaas zich vakkundig op de vlakte. "Ik praat met iedereen in de paddock, aangezien ik goed ben opgevoed!", zei de Fransman met zijn kenmerkende lach. "Op dit moment wil ik alleen niets [over Newey] over zeggen, aangezien ieder antwoord op een bepaalde manier kan worden geïnterpreteerd. Stabiliteit binnen het team is het belangrijkste en volgens mij gaan we de goede richting op. Stabiliteit is voor mij ook belangrijker dan individuen en in dat opzicht ben ik blij met de huidige situatie." Newey heeft eerder laten doorschemeren dat hij de tijd wil nemen alvorens een keuze te maken over een mogelijk nieuw avontuur in de Formule 1.