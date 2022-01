Aston Martin zeer tevreden over 'integere' en hardwerkende Vettel

Nadat Sebastian Vettel bij Ferrari de deur werd gewezen, beproefde de man uit Heppenheim dit jaar zijn geluk bij Aston Martin. Hij zocht er vooral nieuw elan, hetgeen hij getuige het teruggevonden plezier ook heeft gevonden. Desondanks voldoet het sportieve plaatje nog niet helemaal aan de eigen verwachtingen. Toen Vettel het contract tekende maakte Aston Martin nog furore met de roze Mercedes, maar anno 2021 heeft het team van Otmar Szafnauer een flinke stap terug moeten zetten. Aston Martin bleek dankzij het lage rake-concept harder geraakt door de aangepaste vloer dan haar rivalen en moest aan het eind van het jaar genoegen nemen met P7 bij de constructeurs.

Het is een fikse tegenvaller voor het team uit Silverstone, al benadrukt Szafnauer dat die dip zeker niet aan de inzet van Vettel heeft gelegen. "Hij is buitengewoon integer en werkt keihard. Op zijn arbeidsethos kan ik helemaal niets aanmerken, hij laat namelijk niets aan het toeval over. De engineers werken graag met hem en de monteurs houden ook erg van hem als mens. Hij is gewoon een oprechte kerel en blijft zichzelf, daar kun je een heel eind mee komen in het leven."

"Het zegt ook iets dat iedereen die met Seb heeft gewerkt op deze manier over hem praat. In sociaal opzicht zie je die eigenschappen ook goed tot uiting komen." Met die laatste woorden duidt Szafnauer op Vettels acties naast de baan. Zo zette hij zich in voor tal van maatschappelijke thema's en bleef het niet alleen bij woorden. Met onder meer een kartrace voor vrouwen, bomen planten en afval opruimen op de tribunes van Silverstone stak hij zijn handen uit de mouwen. Het heeft de toch al stijgende populariteit verder goed gedaan, al benadrukt Szafnauer dat de acties oprecht zijn.

Hongarije toch als hoogtepunt

In sportief opzicht complimenteerde Vettel zijn vriend Mick Schumacher, omdat laatstgenoemde vaak als eerste op het circuit zou zijn en als één van de laatsten weer vertrekt. Szafnauer benadrukt echter dat zijn eigen coureur uit hetzelfde hout is gesneden. "Zijn grootste kwaliteit is dat hij altijd keihard blijft werken en ook blijft leren. Dat geldt zelfs nog tijdens de race. In de openingsfase kijkt hij welke lijnen andere coureurs rijden en kan hij zich tijdens de race nog aanpassen om rondetijd te vinden of juist banden te sparen. Dat is misschien nog wel zijn grootste kwaliteit."

Die kwaliteit heeft geleid tot de twaalfde plek in het WK en twee bezoekjes aan het ereschavot, al raakte Vettel het podium in Hongarije uren na afloop van de race alsnog kwijt. Szafnauer pikt die Grand Prix, waarin Vettel met Esteban Ocon vocht voor de zege, er toch uit als hoogtepunt van het jaar. "Het eindresultaat telt weliswaar niet, maar daar kon hij niets aan doen. Seb heeft geweldig gereden in Boedapest en werkelijk alles gedaan wat hij kon om Ocon te pakken. Hij wilde zo verschrikkelijk graag winnen... Het is alleen bijna niet mogelijk om in te halen op de Hungaroring, tenzij er een groot snelheidsverschil tussen de auto's zit. Met een snellere pitstop was er natuurlijk ook wel iets mogelijk geweest, al blijft overeind dat Seb die zondag geweldig heeft gereden."