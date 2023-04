Aston Martin overweegt andere vleugels om Red Bull bij te houden

Aston Martin is dan wel de naaste concurrent van Red Bull, maar weet net als Fernando Alonso ook dat het team een helpende hand van datzelfde team nodig heeft als het voor de zege wil gaan. Een van de grootste troeven van de RB19, is de topsnelheid. Zoals in Saudi-Arabië duidelijk werd, schiet de RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez op de rechte stukken de concurrentie makkelijk voorbij. Daarnaast lag de topsnelheid van Alonso in de kwalificatie 10 kilometer per uur lager dan die van polesitter Perez, waarmee het team een van de langzaamsten was.

De Aston Martin AMR23 mag dus wel sterk zijn in de remzones en bij het accelereren, maar verliest dat vervolgens weer op de rechte stukken. Het team uit Silverstone gelooft dat dit vooral komt door de afstelling van de vleugels, waarbij Red Bull de agressievere keuzes heeft gemaakt waardoor het minder luchtweerstand genereert. Met name in de DRS-zones pakt dat zeer gunstig uit voor de Oostenrijkse renstal.

Wat de situatie ingewikkelder maakt voor Aston Martin, is dat zij zich gericht hebben op vleugels met meer downforce omdat het team door het budgetplafond op dit moment nog geen versie voor low drag kan introduceren. Nu Aston Martin heeft kunnen zien hoe dat uitpakt, zal het na de race in Melbourne kijken of het toch voor een andere aanpak moet gaan als zij de strijd met Red Bull aan willen gaan.

"We hebben min of meer gezegd, laten we de eerste drie races afwachten en dan kijken of we iets moeten veranderen", legt Aston Martins performance director, Tom McCullough, uit. "Ik kan het budgetplafond niet genoeg benadrukken. Het is makkelijk om te zeggen: 'Ik maak wel zeven of acht verschillende soorten achtervleugels zodat deze geoptimaliseerd is voor de kwalificatie en de race.' Dat is behoorlijk lastig met het budgetplafond." Geen tijd om achterover te leunen In Bahrein, verklaart McCullough, was het verschil in topsnelheid nog te danken aan de verschillen in de afstelling. Maar in Saudi-Arabië werd voor Aston Martin duidelijk dat het gat te verklaren valt door de verschillende filosofieën voor wat betreft de vleugels. "In de kwalificatie is Red Bull zeer sterk met de DRS. We kunnen door het budgetplafond niet op elke baan de gewenste vleugels hebben. We hebben dus prioriteiten gesteld. We wisten [in Saudi-Arabië] dat we door de vleugels die we ontworpen hadden op de rechte stukken niet zo snel zouden zijn als gehoopt. Maar we moeten de hoeveelheid vleugels die we proberen te maken over 23 wedstrijden uitbalanceren." Aston Martin is bemoedigd door de sterke resultaten in Bahrein en Saudi-Arabië, maar weet ook dat het niet achterover kan leunen gezien de voorsprong van Red Bull. "Ons doel is om deze auto verder te ontwikkelen en zo dicht mogelijk bij hen te komen. Maar zij zullen ook niet stilstaan. Ze hebben een goede marge, met name over die ene ronde gezien hoe snel hun auto is. Het wordt moeilijk om dit jaar de ontwikkelingsgraad bij te houden met Ferrari en Mercedes, laat staan Red Bull. Maar we zitten hier week in week uit en doen ons uiterste best."