Aston Martin wil Hülkenberg als F1-reservecoureur vastleggen

Hülkenberg reed tot aan vorig seizoen bij Renault, maar dat verving hem in 2020 voor Esteban Ocon. De Formule 1-carrière van de 33-jarige Duitser leek voorbij, tot hij vorig seizoen drie keer mocht opdraven Racing Point, het team waar hij van 2011 tot en met 2016 al vijf seizoenen onder contract had gestaan. Tijdens de twee races op Silverstone verving hij de door het coronavirus getroffen Sergio Perez en later in het seizoen viel hij op de Nürburgring in voor de zieke Stroll.

De Duitser liet een uitstekende indruk achter bij het team. Even leek het er zelfs op dat hij in 2021 Alex Albon zou kunnen vervangen bij Red Bull. Dat feest ging echter niet door en dus zit Hülkenberg opnieuw werkloos thuis. Maar mogelijk niet voor lang: met het coronavirus nog lang de wereld niet uit, speelt teambaas Otmar Szafnauer met de gedachte om hem voor dit seizoen een vast zitje als reserverijder aan te bieden. “Dat zou mooi zijn, het zou voor allemaal geweldig zijn”, aldus Szafnauer in een interview met RTL Deutschland.

De bal ligt nu bij Hülkenberg. Die heeft zijn plannen voor de nabije toekomst nog niet bekendgemaakt. Er zou interesse voor hem bestaan vanuit de nieuw opgezette DTM. Mogelijk kan hij dat combineren met een rol als reservecoureur bij Aston Martin.