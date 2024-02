Aston Martin: Onvermijdelijk dat F1-auto's op Red Bull gaan lijken

Als er een ding opvalt tijdens de autopresentaties van de Formule 1-teams tot nu toe, is dat veel wagens veel gelijkenissen tonen met de RB19 waarmee Red Bull Racing vorig jaar domineerde. In tijden van gelijke technische reglementen is dat een logisch gevolg van de dominantie, iets wat technisch directeur van Aston Martin Racing Dan Fallows ook ziet. "Als je een team hebt dat het zo goed doet als Red Bull sinds 2022 heeft gedaan, dan is het onvermijdelijk dat we soortgelijke oplossingen gaan zien", legt de topman uit.

Fallows denkt ook aan een andere reden waarom de meeste teams dezelfde richting opgaan. "Met de huidige technische regels is het heel moeilijk om een [succesvolle] auto te bouwen die er heel anders uitziet. We ontkomen en daarom niet aan dat we gelijkenissen gaan zien", aldus de 50-jarige Brit tijdens de presentatie van de nieuwe AMR24. "Wat interessanter is, is hoe dicht de rondetijden bij elkaar liggen. Het zit zo dicht bij elkaar, dat laat volgens mij zien dat de technici minder mogelijkheden zien om een ander concept te bouwen dan die we nu bij de meerderheid van de auto's zien." Volgens de technische topman is nu vooral een slag te slaan op het verbeteren van de details: "Een snellere ronde kunnen we daarin vinden. Het draait nu meer om de details van de vloer en andere elementen. We kunnen nog heel wat tijd vinden, Red Bull is volgens ons te verslaan."

Het is een zelfverzekerde uitspraak van Fallows. Waar veel teams nogal terughoudend waren met het uitspreken van hun ambities, doet de Brit dat niet. "We zijn heel tevreden met de stap die we over de winter hebben gezet. We denken dat we echt een stap hebben gezet ten opzichte van vorig jaar, dat is precies wat we wilden", verklaart de optimistische ingenieur. Ondanks al het optimisme houdt Fallows - met 2023 in het achterhoofd - nog wel een slag om de arm: "Het gaat er nu om dat we een auto bouwen die we door het seizoen kunnen ontwikkelen. We hebben - zeker vorig jaar en het jaar ervoor - gezien dat de ontwikkelingsstrijd in het seizoen hevig is. Nu we het nieuwe seizoen ingaan willen we ook op dat gebied competitief zijn. Daar lag onze focus op: het bouwen van een stabiele basis waar we updates voor kunnen ontwikkelen om zo de performance het hele jaar op een hoog niveau te houden."