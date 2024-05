In de eerste races van het seizoen 2024 is Aston Martin sterk gebleken in de kwalificaties terwijl het racetempo juist wat lijdt onder hogere bandenslijtage. Daarmee is de AMR24 zo goed als het tegenovergestelde van de AMR23, die het juist van de prestaties in de race moest hebben. In vier van de vijf raceweekenden stond de AMR24 van Fernando Alonso op de tweede of derde startrij, al viel hij regelmatig terug in de races.

Alonso ziet de sterke prestaties over één ronde als een mooie bijkomstigheid, niet als een gebrek. "Het team hoeft geen sorry te zeggen dat ze te snel zijn in de kwalificatie, daar moeten we het van nemen", aldus de Spanjaard. Performance director Tom McCullough benadrukt dat het team wel moet blijven werken aan het verbeteren van de prestaties op zondag. "Elke race zien we hetzelfde patroon", zegt McCullough. "De marges tussen meerdere teams in de kwalificatie zijn zeer klein, dat gaat verder dan de top-vijf teams. Het maximale uit de auto halen, de banden, het inzicht: dat is zeker de kracht van onze auto dit jaar. We proberen van onze kant de auto zo goed mogelijk af te stellen voor de race. Het is niet dat we deze alleen voor de kwalificatie proberen af te stellen en de race negeren. De ontwikkelingen van de auto en het hele begrip van hoe we de auto en de banden kunnen optimaliseren, is daarop gericht. Er zijn teams die het op dit moment beter doen dan wij en daar moeten we hard aan blijven werken."

Volgens McCullough heeft Aston Martin juist hard gewerkt aan het verbeteren van de auto in de races, maar zijn de prestaties over één ronde een bijkomstigheid van de veranderingen. "In de ontwikkelingsfase moet je enkele belangrijke beslissingen nemen", legt de performance director uit. "De punten worden altijd op zondag verdeeld, dus we zullen niet een auto puur voor de kwalificatie ontwikkelen. Er zijn enkele elementen die sterk moeten zijn als je een auto ontwikkelt. De efficiëntie van de DRS-knop helpt ook in de kwalificatie en die kwalificatie is belangrijk. Als je in de schone lucht je eigen race kunt rijden, dan ben je veel beter dan in de vuile lucht waar je een hoop downforcepunten verliest. Veel van de beslissingen die we vorig jaar en dit jaar hebben genomen, hebben in de kwalificatie een beetje geholpen. Maar onze belangrijkste focus bij het ontwikkelen van de auto is om een snelle raceauto neer te zetten."