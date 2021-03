Aston Martin onthult safety en medical car

Vorig jaar werd al bekend dat het Britse sportautomerk Aston Martin – dat dit seizoen een eigen fabrieksteam op de grid heeft – de safety cars voor de Formule 1 zou leveren. De wagens van het Britse merk wisselen de diensten af met Mercedes dat al jaren safety cars aan de koningsklasse van de autosport levert. De beide automerken zijn nauw met elkaar verbonden: Aston Martin en Mercedes werken samen op motorisch gebied en onlangs werd nog aangekondigd dat Mercedes een groter aandeel in Aston Martin neemt.

Voor de rol van safety car heeft Aston Martin een Vantage een speciale behandeling gegeven: het chassis en de aerodynamica zijn aangepast om beter mee te kunnen komen met de F1-wagens. Het vermogen van de safety car is met 25 pk toegenomen tot 535 pk, geleverd door een 4.0-liter twin-turbo V8-motor. Net als de Mercedessen is ook de Aston uitgerust met alle toeters en bellen die bestuurder Bernd Maylander moeten helpen bij het uitvoeren van zijn taak: “Formule 1-fans over de hele wereld zijn verheugd om de terugkeer van Aston Martin op het circuit te zien, net als ik. Dit is een prachtige, capabele auto die een opwindend nieuw tijdperk voor Aston Martin inluidt”, liet de Duitser weten bij de kennismaking met de auto.

Naast de safety car, gaat Aston Martin ook een medical car leveren. Hiervoor heeft het bedrijf een DBX gekozen, de eerste SUV van het merk. Deze auto zal worden bestuurd door Alan van der Merwe met op de passagiersstoel dokter Ian Roberts. De DBX krijgt bij de start van de race een prominente plaats achter het veld om bij calamiteiten direct ter plaatse te kunnen zijn. De SUV moet een aanzienlijke hoeveelheid uitrusting meenemen, waaronder een tas met medische instrumenten, een defibrillator, twee brandblussers en materiaal om brandwonden te behandelen. Beide auto's zijn uitvoerig getest – onder meer op hoge snelheid op Silverstone – en hebben gezamenlijk al zo’n 15.000 km afgelegd.

