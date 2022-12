Aston Martin Racing viel dit jaar regelmatig op in de Formule 1, omdat ze de races op zondag zonder nieuwe medium- of harde band ingingen. Vaak zetten ze die banden in de vrije training al op de auto en reden de coureurs er slechts één rondje mee, wat scrubben wordt genoemd. Veel mensen betwijfelden waarom Aston Martin dit deed. Er waren al theorieën dat het goed zou zijn voor de banden om voor de race al een keertje opgewarmd te worden. Performance-directeur van Aston Martin Tom McCullough vertelt echter dat het vooral ging om het oefenen van de pitstops. De monteurs van zijn team hadden het lastiger met de overstap op banden met velgen van 18 inch.

“Aan het begin van het jaar hadden we het erg lastig met de pitstops”, vertelt McCullough. “We waren het achtste, negende of tiende team qua bandenwissels. Je kunt niet strategisch racen met slechte en inconsistente pitstops. We ontdekten dat we in de trainingen niet zo slecht waren. Maar toen de auto’s de box inrolden, zeker in een situatie met twee wagens, hadden we het moeilijk om verschillende redenen. Toen zeiden we: ‘als we een live pitstopoefening kunnen doen tijdens een raceweekend, zou het helpen. Hoeveel kunnen we er doen?’. Vaak doen we het op banden die we niet gebruiken in de race, maar soms op sets met één afgelegd rondje. Het ging dus puur om het oefenen van de pitstops, dat is de hoofdreden.”

Scrubben soms wel voordelig?

Ondanks dat het dus niet specifiek om bandentactiek ging, denkt McCullough dat er wel degelijk races waren waarin gescrubte banden een voordeel vormden ten opzichte van een gloednieuwe set. “We probeerden de banden te begrijpen, en er waren een paar omstandigheden op bepaalde banen waarbij het misschien heeft geholpen. Maar het is zeker niet de reden waarom we het deden. Er zijn voor- en nadelen, maar afgaande op de prestaties wil je eigenlijk op een nieuwe band staan.”

F1-bandenleverancier Pirelli viel het ook op dat Aston Martin veel op gebruikte banden reed, maar had altijd twijfels of dat ook maar enig voordeel zou geven. Mario Isola, hoofd van het F1-project van Pirelli, licht het toe: “Ik heb er meerdere keren met Aston Martin over gesproken en naar mijn mening is het met de karakteristieken van onze band niet nuttig. Maar het is hun keuze, het is niet verboden en ze mogen het doen. Normaal gesproken haal je misschien een beetje grip weg met het scrubben van de band, maar stabiliseer je hem wel. Het ligt echter aan hoe de compound ontworpen is. Met mijn kennis over ons product, zou ik zeggen dat het niet echt een verschil maakt.”