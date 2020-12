'Aston Martin nadert akkoord met nieuwe titelsponsor'

Teameigenaar Lawrence Stroll heeft grootse plannen voor zijn F1-team. Eerder in 2020 nam hij de noodlijdende autofabrikant Aston Martin over en als onderdeel van de strategie van dat bedrijf wordt de naam van Racing Point met ingang van 2021 veranderd in Aston Martin. Ook nam het team na de laatste Grand Prix van 2020 afscheid van Sergio Perez, want volgend seizoen neemt viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel zijn plaats in. De Duitser wordt de nieuwe teamgenoot van Lance Stroll. Nu blijkt er ook interesse te zijn in een nieuwe titelsponsor.

Motorsport.com heeft namelijk vernomen dat Aston Martin in vergevorderde onderhandelingen is met het Amerikaanse Cognizant, dat onder andere IT-services levert. Het bedrijf werd in 1994 opgericht als Dun & Bradstreet Satyam Software en er werken tegenwoordig bijna 30.000 mensen, van wie de meeste gestationeerd zijn in Chennai. De afgelopen vier seizoenen konden Racing Point en voorganger Force India rekenen op de steun van titelsponsor BWT, een Oostenrijkse fabrikant van chemicaliën en waterbehandelingssystemen. Of een overeenkomst met Cognizant het einde betekent van de samenwerking met BWT, is nog onduidelijk.

BWT kwam in 2017 de Formule 1 binnen bij Force India, de voorloper van het huidige Racing Point. Het team was bereid om haar bolides van een geheel roze kleurstelling te voorzien en daarmee kreeg het de voorkeur boven Mercedes. In eerste instantie was het Oostenrijkse bedrijf in onderhandeling met de Duitse fabrikant, waarbij zelfs het stadium werd bereikt dat er tekeningen werden gemaakt van een Mercedes-bolide met roze voorvleugel en andere roze elementen. BWT was naar verluidt bereid om zo’n vijftig miljoen euro te betalen voor de sponsoring, maar Daimler wilde geen volledig roze bolide en de aangepaste tekeningen voldeden niet aan de verwachtingen van de autobouwer. Force India profiteerde, maar het is onwaarschijnlijk dat de roze livery past bij de uitstraling die Aston Martin wil hebben bij haar entree in de F1.