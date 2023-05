Het nieuwe hoofdkwartier van Aston Martin in Silverstone zal op korte termijn gereed zijn om het personeel te verwelkomen. Sommige kantooractiviteiten zullen eind deze maand verschuiven terwijl de nieuwe windtunnel vanaf 2025 invloed zal hebben op het ontwerp van de bolide. Performance director Tom McCullough verwacht dat het grootste voordeel de verbeterde communicatie zal zijn, aangezien het personeel de afgelopen tijd vooral vanuit mobiele gebouwen, portakabins, moest werken terwijl de laatste details van de nieuwe fabriek afgerond worden.

"Het is best spannend", zegt McCullough over de afronding van het project dat 200 miljoen pond heeft gekost. "We zitten in de afrondende fase en zoeken uit wie aan welk bureau moet zitten en wat we gaan doen. We kijken ernaar uit omdat we nu een beetje onsamenhangend in mobiele gebouwen zitten, apart van elkaar. De technische mensen zitten niet naast elkaar dus de communicatie... Het is een fantastisch gebouw", gaat hij verder over de nieuwe fabriek. "Je glimlacht gewoon als je erlangs loopt."

Volgens McCullough zal de herindeling van de afdelingen het hele team ten goede komen. "Het gaat een groter verschil maken dan men denkt", weet de performance director zeker. "Alleen al de communicatie, tegen mensen aanlopen bij het koffieapparaat of bij het toilet. Je raakt de schouders van mensen met wie je nauw samenwerkt. Op dit moment zitten we in verschillende gebouwen, zelfs op verschillende locaties. Dit gaat echt goed worden."

Aston Martin werkt bovendien aan de nieuwe windtunnel, al zal deze niet op korte termijn in gebruik genomen kunnen worden. Dat zal pas in 2025 gebeuren, een jaar later dan concurrent McLaren. Dat Aston Martin straks niet meer afhankelijk is van Mercedes' windtunnel in Brackley, is volgens McCullough nog een groot voordeel aangezien dit 'extra flexibiliteit met zich meebrengt.

"Het is absoluut beter om dit op locatie te hebben. Je eigen windtunnel betekent dat je deze binnen de regels kunt gebruiken wanneer je deze wil gebruiken. Als je een probleem hebt of iets leert, kun je gewoon stoppen, teruggaan, nieuwe onderdelen produceren, over iets nadenken en terugkeren en deze weer aanzetten. Het geeft je extra flexibiliteit. Je kan dan echt zeven dagen in de week aan de slag. Op dit moment gebruiken we slechts een beperkt deel van de windtunneltijd, dus het is erg intens en je kan niet te veel reageren. Mochten er op locatie problemen zijn, dan zitten de mensen die de onderdelen ontwerpen in het gebouw naast je. Dat gaat absoluut helpen met de communicatie."