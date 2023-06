Red Bulls concurrentie kreeg in Monaco een goed inkijkje in de vloer van de RB19, dit seizoen duidelijk de snelste bolide van het Formule 1-veld met acht zeges uit acht races. Waar de vloer van een team als Williams er juist heel simpel uitziet, was door de crash van Sergio Perez in de kwalificatie duidelijk dat de vloer van Red Bull zeer gedetailleerd is. Het bood de concurrentie dus de kans om te kijken waar mogelijke verbeteringen te vinden zijn voor hun eigen bolides.

Hoewel sommige teams dus de neiging kunnen hebben om elementen van deze vloer te kopiëren om meer snelheid te vinden, ziet Aston Martin daar weinig in. Technisch directeur Dan Fallows stelt dat het van cruciaal belang is voor het team om haar eigen ding te blijven doen en niet zomaar te kopiëren, omdat dit soort details in de vloer niet op elke auto zullen werken. "We hebben onze eigen filosofieën en eigen manieren om dingen aan te pakken", zegt Fallows. "En er zit veel optimalisatiewerk in een vloer. De reden dat je de details op het oppervlak ziet, is omdat we enorm veel tijd besteden aan het optimaliseren van deze oppervlakken. Het is dus belangrijk voor ons dat we doorgaan met onze ontwikkeling. We denken dat het een rijke bron van ontwikkeling is. We hebben daar [in Canada] nog een update voor gezien, dus het is belangrijk voor ons dat we daar gebruik van maken."

Aston Martin is dus niet gretig om de kopieermachine aan te zetten, maar de foto's van de vloer van de RB19 zijn desondanks nuttig, meent Fallows. Gevraagd door Motorsport.com of hij nog enkele verrassingen was tegengekomen op die foto's, antwoordt hij: "Geen echte verrassingen, maar het is altijd interessant om te zien wat anderen hebben gedaan. We staan allemaal voor dezelfde soort uitdagingen vanuit een aerodynamisch standpunt en het is interessant om te zien met wat voor oplossingen anderen zijn gekomen. Het is dus niet echt verrassend, eerder interessant."

Aston Martin introduceerde in Canada veranderingen aan de vloer als onderdeel van een groot updatepakket. Het team gaf gehoor aan de oproep van Fernando Alonso, die het team aanspoorde om snel met meer updates te komen om te voorkomen dat het te veel terug zou vallen. Fallows benadrukt wel dat het team eerder dit jaar ook grote stappen had gezet, zonder dat deze echt heel duidelijk zichtbaar waren. "Het was fysiek een zeer grote update, maar eigenlijk zijn er dingen die we tot nu toe aan de auto hebben gedaan die ook heel belangrijk zijn. We proberen constant ontwikkelingen door te voeren aan de auto, in plaats van te wachten voor een paar races om dan met een grote update te komen. Visueel is deze hier het meest veranderd, maar qua prestaties is het niet per se de grootste. Hoewel het hopelijk wel een stap is", besluit de technisch directeur.