Fernando Alonso kwalificeerde zich als zesde voor de Grand Prix van Bahrein, maar viel in de race terug tot P9. Zijn teamgenoot Lance Stroll startte als twaalfde, zakte in de eerste ronde ver terug na een tik van Nico Hülkenberg, maar finishte uiteindelijk toch nog als tiende. Zodoende scoorde Aston Martin drie WK-punten, waarmee het na één race op de vijfde plaats staat bij de constructeurs.

“Dit is denk ik precies wat we hadden verwacht”, reageert Alonso na de race op het circuit van Sakhir. “Onze simulaties gaven al aan dat we rond P9 zouden rijden, zonder echt te kunnen vechten met de auto’s voor ons. De teams uit de top-vier zouden iets te ver vooruit zijn, terwijl we een comfortabel gat naar achteren zouden hebben. En zo was het precies. Volgens mij reed de McLaren 18 seconden voor mij en de Sauber (P11, red.) 28 seconden achter me. We reden dus in niemandsland.”

Volgens Alonso was de kwalificatie meer een positieve verrassing, dan dat de race een negatieve verrassing was. “We komen zeker tempo tekort”, vervolgt de tweevoudig wereldkampioen. “De ronden in de kwalificatie zijn iets om te bestuderen: waarom waren we zo snel? De race was normaal, maar de snelheid over één ronde was uitzonderlijk. De auto is beter. We hebben de topsnelheid verbeterd. Daarnaast hebben we ons verbeterd in de snelle bochten. Uiteraard hebben we dan wel wat opgeofferd in de langzame bochten.”

Tijdens de wintertest in Bahrein leek het er nog op dat Aston Martin juist beter zou zijn in de race dan in de kwalificatie. “Dat is iets dat we echt moeten analyseren, want je wil natuurlijk beide”, vulde teambaas Mike Krack aan. “In de test leek het nog omgekeerd te zijn, maar uiteindelijk zaten we er in de kwalificatie veel dichter bij dan we hadden gedacht. De race was iets meer zoals verwacht. De komende circuits moeten het beeld verder vormen, maar we bevinden ons zeker niet in een positie om de teams voor ons uit te dagen.”

