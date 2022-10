Sebastian Vettel eindigde Q1 op de zeventiende plaats, maar gaat door de gridstraf van Kevin Magnussen één positie vooruit op de startopstelling. De coureur van Aston Martin vormt voor de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez de achtste startrij met zijn landgenoot Mick Schumacher. Beide Duitsers reden zelfs dezelfde tijd in Q1 - 1.20.419 - maar omdat Vettel dit later deed dan Schumacher, start hij áchter zijn protegé.

“Tot dusver is het een beetje een mysterie”, zei Vettel na de kwalificatie in gesprek met onder meer Motorsport.com over de snelheid van Aston Martin in Mexico-Stad. “In de ochtend was het ook al slecht. Ik had gehoopt dat het in de kwalificatie iets beter zou zijn, maar dat was het niet. We waren te langzaam. We missen grip en balans. De auto gedraagt zich in sommige bochten niet goed. Dat helpt niet. Het is geen verrassing dat we langzaam zijn, want het voelt ook langzaam.”

Vettel eindigde in de afgelopen drie races telkens in de punten, waardoor hij inmiddels op de elfde plek in de WK-stand staat. Het wordt lastig om deze serie door te zetten in Mexico, al blijft hij positief. “Hopelijk gaat het in de race beter. Dit is waarschijnlijk mijn slechtste startpositie ooit op dit circuit, dus het kan alleen maar beter worden. Het podium hier is geweldig, al is dat misschien te ver weg voor ons. Maar wie weet hebben de eerste vijftien auto’s een aanvaring in de eerste bocht en staan wij met twee wagens op het podium”, besloot Vettel lachend.

In de andere Aston Martin was Lance Stroll goed voor de achttiende tijd in Q1. De Canadees wordt echter drie posities naar achteren gezet als straf voor zijn botsing met Fernando Alonso in Austin. Derhalve start Stroll als laatste in een wedstrijd waarvoor hij toch al weinig vertrouwen heeft. “We zijn het hele weekend al traag. Het ontbreekt ons aan grip en balans”, mopperde hij. “We moeten afwachten, maar we hebben al het hele weekend geen tempo. Dus ik ben niet heel optimistisch voor de race.”

Video: Vettel had een momentje in de derde training in Mexico