Het vertrek van Mattia Binotto als teambaas van Ferrari zette een ware tombola in gang. Fred Vasseur werd in Maranello als opvolger aangewezen, waarna Andreas Seidl McLaren verliet en de taken van de Fransman bij Sauber deels overnam. Als CEO van het Zwitserse team krijgt Seidl ondersteuning van Alessandro Alunni Bravi, die als teamvertegenwoordiger tijdens Formule 1-weekends aan de slag gaat. Tot ieders verrassing werd James Vowles als nieuwe chef bij Williams aangekondigd als opvolger van de in december vertrokken Jost Capito. De voormalig hoofdstrateeg van Mercedes is 20 februari met zijn nieuwe functie in Grove gestart.

Mike Krack begon in januari 2022 als teambaas bij Aston Martin. Hij volgde Otmar Szafnauer op, die dezelfde functie nu vervult bij Alpine. De Luxemburger is nu dus een van de vijf langszittende F1-teambazen en dat terwijl hij nog maar een jaar onderweg is. "Alle veranderingen verbaasden mij ook, met name hoe snel het ging", zegt hij over alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd.

Door alle wijzigingen denkt Krack dat een rol als teambaas niet meer zo belangrijk is als dat die eerder was. Tegenwoordig hebben F1-teams zich ontwikkeld als organisaties met sterke, gedecentraliseerde leiderschapsstructuren. "Dat laat wat mij betreft zien dat deze functie soms wordt overschat. Het kan zo snel veranderen en de impact is vaak minimaal. Dat zegt wel wat", vervolgt Krack. "Het is nu net of je iedereen deze taak kan geven of vrij eenvoudig aan iemand van een ander team kan geven. Ik had dat niet verwacht. Daarnaast moeten we niet vergeten dat F1-teams inmiddels grote organisaties zijn. Teameigenaren zijn niet langer ook teambaas. De sport en organisatie zijn een andere weg ingeslagen. Er zijn teams die engineers als chefs hebben, andere formaties houden dan weer vast aan hoe het was. We gaan uiteindelijk wel zien wat de juiste richting is."

Toch is stabiliteit binnen het team volgens de Aston Martin-chef cruciaal voor het nemen van snelle beslissingen. "Consistentie en stabiliteit zijn heel belangrijk. Er moet een bepaald vertrouwen zijn dat je niet overal over hoeft te discussiëren als je een andere kant op wil, ook als het gaat om het bedrijf of de onderneming. Het zijn overigens geen eenzijdige beslissingen. Ze worden besloten na gesprekken over wat de beste route is. Het gaat erom dat je de organisatie met een bepaalde stijl managet."