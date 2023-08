Voor Aston Martin Racing komen de upgrades als geroepen. De renstal kende een vliegende start van het seizoen, maar de laatste races voor de zomerstop zakten Fernando Alonso en Lance Stroll steeds verder weg. In de strijd om de tweede plek bij de constructeurs staat het team 51 punten achter op Mercedes, terwijl ze aan het begin deze jaargang een voorsprong op de Duitsers hadden. De formatie uit Silverstone heeft met name aan de vloer veel veranderingen aangebracht, maar ook de diffuser is onder handen genomen door de technici.

De onderkant van de vloer van de AMR23 is flink veranderd, om zo de luchtstroom onder de auto efficiënter te laten lopen. Ook de floor fences zijn aangepakt, deze hebben een andere vorm gekregen. De vloerrand is ook anders, om samen met de andere nieuwe onderdelen ervoor te zorgen dat ook voldoende downforce gegenereerd kan worden. De diffuser is direct meegepakt in het upgradepakket, hier is de bovenkant van aangepakt en is een klein vleugeltje toegevoegd. De aanpassingen van dit onderdeel moeten er voor zorgen dat de luchtstroom nog efficiënter gaat. Coureur Fernando Alonso is hoopvol over de nieuwe onderdelen: "We hebben een duidelijke richting. Niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de auto van volgend jaar. In Canada hadden we updates en ook in Silverstone. We hopen dat deze aerodynamische aanpassingen ons de verwachte verbetering in performance geven."

Mercedes: Vloer, spiegelsteun en beam wing

Ook Mercedes heeft de W14 voorzien van een update en poogt daarmee de tweede plek bij de constructeurs in handen te houden. De rand van de vloer is significant anders, de voorste floor end wing is wat kleiner geworden, zodat de luchtstroom naar de achterkant van de bolide verbetert en er meer downforce aan de achterkant van de Mercedes gegenereerd kan worden. Ook de steun waarop de spiegel gemonteerd is op de sidepod is anders, om de luchtstroom anders naar de achtervleugel te laten lopen om zo de achterkant beter te belasten. Om diezelfde reden is de beam wing lichtelijk aangepast.

Mercedes hun nieuwe vloer Photo by: Matt Kew

Kleine aanpassing Red Bull

Waar Mercedes en Aston Martin voor grote updates kozen, heeft Red Bull Racing een kleinere aanpassing aan de RB19 aangebracht. De beam wing heeft een net wat andere cambers en de hoeken van de wing zijn lichtelijk aangepast. Volgens de Oostenrijkse renstal moet dit zorgen voor een betere drukverdeling en worden de vleugelprestaties daardoor beter.

McLaren zoekt naar meer rechtelijnssnelheid met nieuwe vleugel en beam wing

Door het seizoen heen zagen we al dat McLaren zich focust om de rechtelijnssnelheid van Red Bull zo snel mogelijk te benaderen. De achtervleugel en de beam wing die dit weekend op de MCL60 gemonteerd zijn moeten daaraan bijdragen.

De herziene achtervleugel van McLaren Photo by: Matt Kew

Haas zoekt naar oplossing bandendegradatieprobleem

Het team van Haas is het hele seizoen op zoek naar de oplossing om de banden minder snel te laten slijten. De renstal heeft daarvoor in Zandvoort een andere voorvleugel meegenomen, maar ook andere brake ducts moeten daaraan bijdragen.

De vleugel waarmee Haas hoopt minder bandenslijtage te hebben Photo by: Matt Kew

