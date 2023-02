Aston Martin bevestigt line-up voor laatste F1-testdag in Bahrein

Het schema van Aston Martin voor de Formule 1-wintertest in Bahrein moest kort voor de start op de schop. Lance Stroll liep namelijk een polsblessure op na een val van zijn fiets. Motorsport.com heeft vernomen dat de Canadees inmiddels geopereerd is. Zodoende trapte reservecoureur Felipe Drugovich de test donderdag namens het team af. De Braziliaan gaf het stuur na de lunch over aan Fernando Alonso. Later op de donderdag werd bekend dat Alonso vrijdag de hele dag in de auto zou zitten.

De verdeling voor de slotdag in Sakhir was nog onbekend, maar daar is nu verandering in gekomen. Aston Martin laat Drugovich zaterdagochtend terugkeren op het asfalt. Het is nog onzeker of Stroll op tijd is hersteld voor de seizoensopener die volgende week zondag plaatsvindt en dus is de kans groot dat het raceteam de regerend F2-kampioen opnieuw baantijd gunt in een poging hem klaar te stomen voor zijn eventuele F1-debuut. Alonso rondt de slotdag vervolgens af.

Naast Drugovich is ook Stoffel Vandoorne reservecoureur van de formatie, maar hij zit vanwege Formule E-verplichtingen in Zuid-Afrika. Hij was zodoende niet beschikbaar voor Aston Martin.