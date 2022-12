Aston Martin: Klantenmotor geen belemmering in hedendaagse F1

De ambities van teameigenaar Lawrence Stroll zijn torenhoog. De Canadees hoopt dat Aston Martin over een paar jaar voor de wereldtitel mee kan strijden in de Formule 1. Het hebben van een klantenmotor wordt daarbij van oudsher als nadeel gezien. Het betekent immers dat een klantenteam dan de fabrieksformatie moet verslaan. Het bouwen van een eigen motor heeft bovendien als voordeel dat de architectuur van de power unit en de vorm van het chassis perfect op elkaar kunnen worden afgestemd.

Bij de presentatie van de AMR22 liet chief technical officer Andrew Green weten dat de ontwikkeling van een eigen motor iets is waar ‘absoluut’ naar gekeken wordt voor de lange termijn. “Ik weet zeker dat we daar zeer nauwkeurig naar gaan kijken om te weten te komen of we van zo’n stap kunnen profiteren”, zei hij destijds, waarbij hij ook wees op het nieuwe motorenreglement dat in 2026 in werking treedt. Vooralsnog zijn er bij Aston Martin echter geen concrete plannen om met een eigen motor aan de slag te gaan.

Dan Fallows, het nieuwe technische hoofd bij Aston Martin, is van mening dat het hebben van een klantenmotor tegenwoordig geen nadeel hoeft te zijn. Ook ziet hij op het moment voor Aston Martin geen negatieve kanten aan het rijden met een Mercedes-krachtbron. “Ik heb niet het gevoel dat dat het geval is”, antwoordt Fallows op de vraag of het rijden met een klantenmotor verdere progressie in de weg staat. “Ik heb zeker niet het idee dat het rijden met een Mercedes-motor op wat voor manier dan ook negatief voor ons is. Zowel de betrouwbaarheid als de prestaties zijn op orde. Ik denk dat het [hebben van een klantenmotor] in de hedendaagse Formule 1 geen probleem hoeft te zijn.”

Aston Martin neemt behalve de motor ook de versnellingsbak en delen van de ophanging bij Mercedes af. Fallows sluit niet uit dat het team in de toekomst meer zelf gaat ontwikkelen, maar merkt daarbij wel op dat men daarbij weloverwogen te werk zal gaan. “We staan er redelijk open in”, zegt Fallows. “Zoals gezegd heeft dit team veel profijt gehad van de relatie met Mercedes, en we realiseren ons terdege dat als we in de toekomst meer dingen zelf willen doen, we het dan net zo goed moeten doen als zij, zo niet beter. Voordat we dit dus ook maar kunnen overwegen, zullen we er eerst voor moeten zorgen dat we de capaciteit hiervoor in huis hebben.”

Of het team er in de komende jaren al voor zou kunnen kiezen om een eigen versnellingsbak te bouwen? Fallows: “Dat weet ik niet. In alle eerlijkheid ligt de toekomst nog helemaal open als het om dit soort dingen gaat. Lawrence is erg open over de ambities die hij voor dit team heeft. Ik denk dat we gewoon voortdurend moeten kijken wat onze volgende stap moet zijn om competitiever te kunnen worden. Maar op het moment denk ik niet dat de spullen die we afnemen van Mercedes ons op enige manier afremmen.”