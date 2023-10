Aston Martin ingehaald, Norris richt vizier nu op Ferrari

Het McLaren F1 Team kwam slecht uit de startblokken, maar heeft sinds de zomerstop een indrukwekkende vorm te pakken. Met podiumplaatsen in de laatste vier races heeft het Britse team rivaal Aston Martin - dat juist erg sterk begon en sindsdien ver is weggezakt - ingehaald. Nu gaat het vizier op de volgende formatie. “Dat is ons doel”, zegt Lando Norris stellig over de derde plaats van Ferrari in het constructeurskampioenschap. “We hebben een goed ritme te pakken.” De achterstand is echter nog aanzienlijk: de Scuderia heeft een voorsprong van tachtig punten. Met nog vier Grands Prix te gaan in het huidige seizoen, waaronder een sprintweekend, zal er veel moeten gebeuren om Ferrari te passeren.

Waar Norris maar weinig van begrijpt, is de huidige vorm van Aston Martin: “Ze lijken de auto langzamer en langzamer te hebben gemaakt met elke upgrade die ze hebben geïntroduceerd. Zij streden met Red Bull in het begin van het jaar en in Austin werden ze in Q1 uitgeschakeld. Ze hebben het lastig, dus ik weet niet wat hun problemen zijn.” Fernando Alonso reed zijn Aston Martin in de eerste zeven Grands Prix zesmaal naar het podium, maar heeft sindsdien nog maar eenmaal op het podium gestaan. Norris: “Ze waren erg sterk, ze scoorden veel punten in de eerste seizoenshelft. Sindsdien hebben ze het erg lastig. Voor ons is het precies andersom.”

“Als je kijkt waar we vandaan komen, hoe slecht Bahrein was, hoe ver we van pole verwijderd waren, mijn zes pitstops in de eerste race van het jaar, direct een kapotte power unit… Daardoor liepen we direct achter de feiten aan”, blikt Norris terug. “En kijk waar we nu staan: strijdend met Red Bull, wat voor bijna iedereen een onrealistisch doel was… Hoewel we teleurgesteld zijn dat we in Amerika niet konden strijden om de overwinning, was het nog altijd een geweldige dag als je het in perspectief zet.”