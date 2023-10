Nadat het team van Aston Martin aan het begin van het seizoen met een aantal podiumplaatsen zeer goed begon, is het na de zomerstop een stuk minder geworden. Technisch directeur Tom McCullough verklaart dat andere teams hun F1-auto beter hebben doorontwikkeld. "Als we puur kijken naar het ontwikkelen en nieuwe onderdelen introduceren om zo de auto sneller te maken, dan hebben andere teams het beter gedaan", erkent de Brit na een vraag van Motorsport.com.

De teams van Ferrari, Mercedes en McLaren hebben kunnen profiteren van de mindere doorontwikkeling van de AMR23 en Mercedes en Ferrari zijn de renstal in het constructeurskampioenschap voorbijgestreefd. McCullough ziet het met lede ogen aan, maar wist dat dit een denkbaar scenario was. "Er waren aan het begin van het jaar zeker een aantal teams die een stap terug hadden gezet en waarvan we wisten dat ze er wel weer bovenop zouden komen. Dat waren bijvoorbeeld Mercedes en McLaren", noemt de directeur. "Aan het begin van het seizoen waren we verbaasd dat we het tweede of derde team waren, maar de verschillen tussen het tweede, derde en vierde team waren altijd al heel dun. We wisten dat er niet veel voor nodig was om in de rangorde weg te zakken." Dat is dus gebeurd, wat voor de McCullough een teleurstelling is: "We hadden vanzelfsprekend meer van de ontwikkeling gehoopt dan dat eruit is gekomen."

Nu het seizoen 2023 bijna is afgerond, staat de Aston Martin-fabriek in Silverstone volledig in het teken van de ontwikkeling voor de auto van volgend jaar. McCullough verklaart dat de renstal doorheeft wat de zwakheden van de AMR23 zijn en gelooft dat deze in 2024 niet meer opspelen. "Het is onze taak om te zorgen dat de auto op alle 23 circuits goed is en daar hebben we nog heel wat werk voor te verzetten", verklaart de technische man. "Aerodynamisch gezien hebben we goed door hoe de auto met hoge rijhoogte en hoge snelheid functioneert. We weten ook wat de gebieden zijn waar we ons willen verbeteren, dat is een continu proces waar we dit jaar nog een aantal onderdelen voor krijgen die ons helpen de auto beter te begrijpen." Ondanks geruchten dat zijn team door de technical directive over de flexi-wings flink geraakt is, ontkent de Engelsman ten zeerste dat het een rol in de neerwaartse spiraal heeft gespeeld: "Het heeft geen impact gehad op onze prestaties. Voor ons gaat het meer om het karakter en de basisontwikkeling van de auto. Daar zijn we mee in gevecht."

Voor het raceweekend in Qatar verwacht McCullough dat het voor Aston Martin beter gaat dan in Japan. Op het circuit van Suzuka kon de Britse renstal geen vuist maken en werd Fernando Alonso slechts achtste. "Qatar is heel anders want daar zijn de meeste bochten hogesnelheidsbochten", verklaart de Brit. "De efficiëntie van de auto is minder belangrijk, dus we kunnen de vleugel wat anders afstellen. Een van de dingen waar we het [in Japan] moeilijk mee hadden, was competitief zijn in zowel de langzame als snelle bochten en ook op het rechte stuk. Qatar is in dat opzicht heel anders." Wel houdt McCullough een slag om de arm en tempert hij de verwachtingen: "Er zijn auto's die rapper zijn in de snelle bochten, maar hopelijk kunnen we iets competitiever zijn."