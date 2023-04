Het seizoen kon voor Aston Martin niet beter beginnen. Waar het Britse team vorig jaar worstelde om punten te scoren, heeft het na drie races dankzij Fernando Alonso al drie podiumplaatsen behaald. Voor het team van eigenaar Lawrence Stroll is in de eerste drie races duidelijk geworden dat het nog een groot gat naar Red Bull moet zien te overbruggen, maar dat het wel een marge heeft naar teams als Ferrari en Mercedes.

Toch waarschuwde Lance Stroll na de Grand Prix van Australië dat de voorsprong van Aston Martin in Melbourne kleiner was dan in Bahrein en Saudi-Arabië. Wat een voordeel kan zijn in die strijd met Ferrari en Mercedes, is het feit dat Aston Martin vorig jaar al liet zien dat het gedurende een seizoen goede vooruitgang kan boeken. In het begin van 2022 kwam het team moeilijk tot scoren, maar de snelheid zat er richting het einde van het seizoen goed in.

Dat is ook precies wat Aston Martin dit seizoen nodig zal hebben, stelt teambaas Mike Krack. Maar, zo maakt hij meteen duidelijk, zo makkelijk als vorig jaar zal het niet zijn. "Vorig jaar zeiden we dat je, vanwege het budgetplafond en de intense races, met een goede auto moet beginnen omdat het vrij onmogelijk is om het hele jaar een inhaalslag te maken, omdat er weinig te scoren viel. Als je vorig jaar de op drie na snelste auto had, dan scoorde je niet genoeg om een achterstand goed te maken."

"Vorig jaar waren we in staat om de auto substantieel te verbeteren", vervolgt de Luxemburger. "We zijn dit jaar met een sterkere basis begonnen, dus het zal niet zo makkelijk worden als vorig jaar. Maar we zullen wel vooruitgang moeten boeken als we willen blijven staan waar we nu staan. Als we niks doen, vallen we terug. Ik ben er behoorlijk van overtuigd dat we nog meer performance kunnen brengen. We zullen pas later weten of het efficiënt is of niet."

Geen garantie voor succes op andere circuits

Aston Martin heeft nog geen updates meegenomen, maar heeft het raceweekend in Australië wel gebruikt om de ontwikkelingsrichting te bepalen. "We hebben op de vrijdag wat kleine dingen geprobeerd om onze auto beter te begrijpen voordat we overhaast in een bepaalde richting gaan werken. Ik denk dat we ongeveer weten wat we moeten doen, dat is ook wat er nu gebeurt en waar we mee door zullen gaan."

Voorlopig is er bij Aston Martin genoeg reden tot feest, aangezien de AMR23 op drie verschillende soorten circuits sterk bleek. Toch wil Krack niet te hard van stapel lopen. "Het is absoluut waar dat we competitief waren op drie verschillende soorten circuits, dat betekent dat we de andere circuits met vertrouwen tegemoet kunnen gaan. Het zijn zeer verschillende circuits; Baku heeft de lange rechte stukken, Monaco heeft geen rechte stukken. Dit soort dingen zullen het veld altijd een andere kant op sturen, daarom zeg ik ook dat we voorzichtig moeten zijn en niet te veel conclusies moeten trekken uit één race. Ook in deze race zag je dat je het gewoon moet managen, je krijgt geen representatief beeld van de snelheid. Daarom ben ik altijd zeer voorzichtig met dit soort conclusies."