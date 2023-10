Aston Martin verraste aan het begin van het Formule 1-seizoen 2023 vriend en vijand door als grootste uitdager van Red Bull Racing uit de winter te komen. Fernando Alonso scoorde zes podiumplaatsen in de eerste zeven races. Sindsdien is de formatie echter ver weggezakt. Waarnemend technisch directeur Eric Blandin legt uit waar het eerder dit jaar mis ging: “We werden door onze simulatie-tools op aerodynamisch vlak een bepaalde richting in gestuurd. We volgden dat pad, maar dat bleek verkeerd. We hebben het probleem met het nieuwe pakket verholpen."

Inmiddels is het ambitieuze team in het constructeurskampioenschap weggezakt tot de vijfde plaats, achter kampioen Red Bull, Mercedes, Ferrari en McLaren. In de Grand Prix van de Verenigde Staten introduceerde Aston Martin het laatste upgradepakket van dit jaar, in de hoop de stijgende lijn weer te pakken te krijgen. Technisch directeur Dan Fallows legt de vinger op de zere plek: “We kunnen zien waar we de fout in zijn gegaan voor wat betreft het verstoren van de balans van de auto. We hebben achterhaald waarom dat de algehele performance benadeelt. Nu is het een kwestie van deze fouten niet nogmaals maken. Het is zeer zeker een leerjaar geweest.”

Ook Aston Martin performance director Tom McCullough doet een duit in het zakje: "Uiteindelijk is het met deze generatie auto's een uitdaging om sterk te zijn in zowel langzame als snelle bochten, door de rijhoogte achter te optimaliseren en zonder porpoising te veroorzaken. Dat is na twee jaar nog steeds voor iedereen een probleem. Kijk naar onze auto, die is niet erg sterk in zowel langzame als snelle bochten tegelijkertijd. We zijn sinds de start van het seizoen dus niet in staat geweest om een van de twee redelijk goed te doen. We proberen een window te vinden waarin we zowel sterk zijn bij lagere als bij hogere rijhoogtes. De auto is er niet gemakkelijker op geworden. Met de updates in Austin is hij weer beter te besturen. Je probeert altijd een balans te vinden. We proberen een auto te maken waarmee je 24 races lang competitief kunt zijn.“