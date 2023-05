Dat Honda de intentie had om in 2026 als officiële motorleverancier terug te keren in de Formule 1, bleek eind 2022 wel toen het merk zich inschreef voor de nieuwe motorreglementen. Een langere samenwerking met Red Bull werd vervolgens uitgesloten toen Red Bull Powertrains voor de nieuwe motorformule van 2026 de handen ineen sloeg met Ford, maar aan interesse van andere teams had de Japanse fabrikant niets te klagen. Naar verluidt meldden onder meer McLaren, Williams en Aston Martin zich bij Honda om vanaf 2026 met hun motoren aan de slag te gaan.

Woensdag is duidelijk geworden dat Honda in 2026 inderdaad als motorleverancier actief blijft in de Formule 1. Aston Martin is de gelukkige en wordt vanaf dat jaar voorzien van power units van Japanse makelij. De in Silverstone gevestigde renstal, die hiervoor onder de namen Jordan, Midland, Spyker, Force India en Racing Point in F1 actief was, rijdt anno 2023 nog met Mercedes-motoren en blijft dat tot en met 2025 doen. Aan het einde van dat seizoen komt er echter een einde aan de samenwerking tussen de fabrikant en het klantenteam, dat al sinds 2009 krachtbronnen afneemt bij het merk met de ster.

Met de overstap naar Honda is Aston Martin vanaf 2026 geen klantenteam meer en komt het nog meer op eigen benen te staan. De eerste stappen in die richting zijn de afgelopen periode al gezet met de bouw van een gloednieuwe fabriek en een eigen windtunnel. Daarnaast heeft het team de afgelopen tijd ook enkele belangrijke aanstellingen gedaan om de technische afdeling te versterken. Het enige wat in het ideaalbeeld nog ontbrak, was afscheid nemen van een klantencontract met een motorleverancier. Nu ook deze stap is gezet, heeft teameigenaar Lawrence Stroll het gevoel dat het laatste puzzelstukje in de jacht op het ultieme F1-succes - de wereldtitel - op zijn plek is gevallen.

"Aston Martin is het snelst groeiende team in de Formule 1 en op social media, waar we onze fanbase in de afgelopen twee jaar hebben verdrievoudigd. De samenwerking met Honda is het laatste stukje van de puzzel om van Aston Martin een topteam te maken dat in staat is om wereldtitels te winnen", zegt Stroll over de deal van Aston Martin met Honda. "Samen met onze nieuwe campus geeft dit het team alle tools die nodig zijn om te winnen. We moeten ieder aspect van ons technische pakket optimaal benutten en een op maat gemaakte power unit is een belangrijke laatste stap in onze ontwikkeling."