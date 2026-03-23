Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Aston Martin gunt derde coureur Jak Crawford VT1 in Japan

Formule 1
GP van Japan
Aston Martin gunt derde coureur Jak Crawford VT1 in Japan

Tardozzi: "Talent Marc Márquez kan Ducati niet altijd uit de brand helpen"

MotoGP
GP van Brazilië
Tardozzi: "Talent Marc Márquez kan Ducati niet altijd uit de brand helpen"

Team Redline verdwijnt: Verstappen lanceert Verstappen Sim Racing

Esports
Team Redline verdwijnt: Verstappen lanceert Verstappen Sim Racing

Analyse: Hoe Verstappen grote voorsprong kon opbouwen vóór diskwalificatie NLS2

VLN
NLS2
Analyse: Hoe Verstappen grote voorsprong kon opbouwen vóór diskwalificatie NLS2

Start zit Collin Veijer dwars in Brazilië: "Ben gewoon niet tevreden"

Moto2
Goiânia
Start zit Collin Veijer dwars in Brazilië: "Ben gewoon niet tevreden"

Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

MotoGP
GP van Brazilië
Foto's: De zondag van de MotoGP GP van Brazilië in beeld

Andretti: "Cadillac F1 moet aan het eind van het seizoen meedoen in top-tien"

Formule 1
Andretti: "Cadillac F1 moet aan het eind van het seizoen meedoen in top-tien"

Wie het slechtst heeft geslapen na MotoGP Brazilië: Francesco Bagnaia

MotoGP
GP van Brazilië
Wie het slechtst heeft geslapen na MotoGP Brazilië: Francesco Bagnaia
Formule 1 GP van Japan

Aston Martin gunt derde coureur Jak Crawford VT1 in Japan

Aston Martin-reservecoureur Jak Crawford mag op het Japanse circuit van Suzuka zijn eerste echte meters maken in de AMR26. Hij stapt in voor de eerste vrije training.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
Jak Crawford, Aston Martin Racing

Foto door: Aston Martin Racing

Jak Crawford, sinds dit jaar de derde coureur van het Aston Martin F1-team, zal in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan de AMR26 van Fernando Alonso overnemen. De Amerikaan maakt al sinds 2024 deel uit van Aston Martin en maakte vorig jaar zijn officiële F1-debuut tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico.

Als derde coureur zit Crawford veel in de simulator in de zoektocht naar betere afstellingen en de juiste ontwikkelingsrichting voor Aston Martin. Het belooft een interessante sessie te worden voor de Amerikaan, aangezien hij nog nooit in het echt op Suzuka heeft gereden. Op die manier kan Crawford wel de data van de simulator toepassen op het echte asfalt, wat het team belangrijke informatie geeft over de correlatie tussen de simulator en de daadwerkelijke AMR26.

Lees meer:

De 20-jarige Crawford, die voorheen deel uitmaakte van het opleidingsteam van Red Bull Racing, heeft in zijn tijd bij Aston Martin al vele testmeters gemaakt met Formule 1-materiaal, maar staat nu dus voor zijn derde deelname tijdens een officieel F1-weekend.

"Ik ben erg enthousiast om achter het stuur te kruipen en voor het team te rijden op Suzuka", zegt Crawford. "Het is zo'n historisch maar ook veeleisend circuit en ik kan niet wachten om wat ik in de simulator heb geleerd toe te passen onder echte baanomstandigheden. Veel dank aan het team voor deze kans. Net als bij mijn eerdere VT1-sessies kijk ik ernaar uit om er het maximale uit te halen en zoveel mogelijk te leren."

Jak Crawford heeft al veel meters in F1-auto's van Aston Martin gemaakt.

Jak Crawford heeft al veel meters in F1-auto's van Aston Martin gemaakt.

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Chief trackside officer Mike Krack vindt het "geweldig" om Crawford opnieuw een kans te geven om in actie te komen tijdens VT1 "als onderdeel van onze voortdurende inzet om jong talent te ontwikkelen". "Hij heeft hard gewerkt, vooral in de simulator in Silverstone, en deze sessie stelt hem in staat om verder waardevolle ervaring op de baan op te doen", meent de Luxemburger. "Het is een belangrijke kans voor hem om zich verder te ontwikkelen, terwijl hij ook bijdraagt aan het team door nuttige data en feedback te verzamelen", besluit hij.

Deel of bewaar dit artikel

Vorig artikel Andretti: "Cadillac F1 moet aan het eind van het seizoen meedoen in top-tien"

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Williams F1 wil overgewicht FW48 aanpakken in 'aprilpauze'

Formule 1
Formule 1
GP van China
Williams F1 wil overgewicht FW48 aanpakken in 'aprilpauze'

Vasseur wil geen aanpassingen F1-startprocedure: "Genoeg is genoeg"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Vasseur wil geen aanpassingen F1-startprocedure: "Genoeg is genoeg"

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Uitgelicht
DTM
Uitgelicht
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"
Meer van
Jak Crawford

Aston Martin-reserve geeft F1-droom niet op: "2027 is mijn beste kans"

Formule 1
Formule 1
Aston Martin-reserve geeft F1-droom niet op: "2027 is mijn beste kans"

Aston Martin gunt Shields F1-debuut tijdens VT1 GP Abu Dhabi

Formule 1
Formule 1
GP van Abu Dhabi
Aston Martin gunt Shields F1-debuut tijdens VT1 GP Abu Dhabi

FIA reageert op zorgen coureurs over prestaties F1-auto's 2026: "Zitten er volledig naast"

Formule 1
Formule 1
GP van Las Vegas
FIA reageert op zorgen coureurs over prestaties F1-auto's 2026: "Zitten er volledig naast"
Meer van
Aston Martin Racing

Aston Martin spreekt zich uit na geruchten rond Wheatley en Newey

Formule 1
Formule 1
Aston Martin spreekt zich uit na geruchten rond Wheatley en Newey

Veranderingen bij Aston Martin aanstaande? 'Wheatley nieuwe teambaas'

Formule 1
Formule 1
Veranderingen bij Aston Martin aanstaande? 'Wheatley nieuwe teambaas'

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Ronald Vording
130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Erwin Jaeggi
Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone
Bekijk meer