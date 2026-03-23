Aston Martin gunt derde coureur Jak Crawford VT1 in Japan
Aston Martin-reservecoureur Jak Crawford mag op het Japanse circuit van Suzuka zijn eerste echte meters maken in de AMR26. Hij stapt in voor de eerste vrije training.
Foto door: Aston Martin Racing
Jak Crawford, sinds dit jaar de derde coureur van het Aston Martin F1-team, zal in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan de AMR26 van Fernando Alonso overnemen. De Amerikaan maakt al sinds 2024 deel uit van Aston Martin en maakte vorig jaar zijn officiële F1-debuut tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico.
Als derde coureur zit Crawford veel in de simulator in de zoektocht naar betere afstellingen en de juiste ontwikkelingsrichting voor Aston Martin. Het belooft een interessante sessie te worden voor de Amerikaan, aangezien hij nog nooit in het echt op Suzuka heeft gereden. Op die manier kan Crawford wel de data van de simulator toepassen op het echte asfalt, wat het team belangrijke informatie geeft over de correlatie tussen de simulator en de daadwerkelijke AMR26.
De 20-jarige Crawford, die voorheen deel uitmaakte van het opleidingsteam van Red Bull Racing, heeft in zijn tijd bij Aston Martin al vele testmeters gemaakt met Formule 1-materiaal, maar staat nu dus voor zijn derde deelname tijdens een officieel F1-weekend.
"Ik ben erg enthousiast om achter het stuur te kruipen en voor het team te rijden op Suzuka", zegt Crawford. "Het is zo'n historisch maar ook veeleisend circuit en ik kan niet wachten om wat ik in de simulator heb geleerd toe te passen onder echte baanomstandigheden. Veel dank aan het team voor deze kans. Net als bij mijn eerdere VT1-sessies kijk ik ernaar uit om er het maximale uit te halen en zoveel mogelijk te leren."
Jak Crawford heeft al veel meters in F1-auto's van Aston Martin gemaakt.
Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Chief trackside officer Mike Krack vindt het "geweldig" om Crawford opnieuw een kans te geven om in actie te komen tijdens VT1 "als onderdeel van onze voortdurende inzet om jong talent te ontwikkelen". "Hij heeft hard gewerkt, vooral in de simulator in Silverstone, en deze sessie stelt hem in staat om verder waardevolle ervaring op de baan op te doen", meent de Luxemburger. "Het is een belangrijke kans voor hem om zich verder te ontwikkelen, terwijl hij ook bijdraagt aan het team door nuttige data en feedback te verzamelen", besluit hij.
