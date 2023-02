Hoewel Aston Martin niet terug te vinden was in de top van de tijdenlijsten, maakte de formatie indruk met de constante snelheid en een goede long run van Fernando Alonso. Menigeen is van mening dat het Britse team achter Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes als ‘best of the rest’ uit de bus kan komen. Teambaas Mike Krack was er als de kippen bij om de verwachtingen te temperen. “Het is heel erg lastig om een goed oordeel te vellen op basis van zo’n test. Laat me een voorbeeld geven. Vorig jaar stonden we op de drie dagen op P4, P4 en P10. Nu leek het vrij vergelijkbaar. En in 2022 werden we in de eerste race in Q1 uitgeschakeld. Dat is puur om te laten zien hoeveel zo’n test zegt over waar je staat. We moeten onze doelen niet uit het oog verliezen. Ons doel was om qua performance van de auto en met het team een stap te maken. Dat blijft het doel. Of dat ons gelukt is, zien we volgende week.”

Niet gaan dromen

De teambaas erkent dat de long runs er goed uitzagen, al benadrukt hij dat dat ook te maken had met de baanomstandigheden: “De racesimulatie was zeker niet slecht. We moeten ook niet vergeten dat de condities heel erg goed waren. Er lag veel rubber omdat veel andere teams met nieuw rubber reden, en ook met zachter rubber. Dat helpt bij een racesimulatie. Het is dus fijn om een goede long run neer te zetten, maar je moet het wel in de juiste context zien. Laten we niet gaan dromen. Fernando zei het al eerder: in F1 gebeuren geen wonderen.”

In de paddock werd lovend gesproken over de opmars van Aston Martin. Ook daar wil de Luxemburger niets van weten: “Dit soort dynamiek ontstaat soms, maar we moeten met beide benen op de grond blijven staan. Onze verwachtingen zijn altijd hoog. In deze fase van het jaar wil iedereen goed presteren en word je door anderen in een bepaalde rol gepraat. We hebben het doel dat we beter willen worden dan volgend jaar. Laten we afwachten.”

