Aston Martin kampt net als motorpartner Mercedes met hevige porpoising. Enkele rivalen hebben het probleem in de eerste races al kunnen verhelpen en topteam Ferrari heeft wel last van een stuiterende bolide maar dat lijkt hun performance niet te beïnvloeden. Aston Martin heeft de rijhoogte moeten aanpassen, waardoor de bolide niet meer in de optimale aerodynamische window verkeert.

“We kunnen het aerodynamisch potentieel van de auto niet benutten door de porpoising”, bevestigt teambaas Mike Krack. “Het vormt als het ware een virtuele barrière voor hoe ver we kunnen gaan. We kunnen niet het maximale uit de auto halen. Dat is het voornaamste probleem.” De nieuwbakken topman laat doorschemeren dat het team in de Grand Prix van Spanje met een groot updatepakket komt. Of de problemen daarmee grotendeels worden verholpen, kan hij nog niet zeggen: “Ik denk dat we binnen een paar races in een betere vorm steken. Het zou dom zijn om te zeggen dat dat in race X of race Y is, want ook met nieuwe onderdelen heb je tijd nodig om de werking volledig onder de knie te krijgen. We kunnen bijvoorbeeld een groot pakket meenemen naar Miami, maar als het daar regent dan werkt het niet. Je creëert hoge verwachtingen en dan denkt iedereen dat je gefaald hebt. Op Imola had je door de sprintrace geen tijd om een grote update te testen en valideren. Daarom is het belangrijk om geen specifieke race te noemen, zeker niet voor de buitenwereld. We hebben intern onze plannen. Ik ga verder niet op de details in. Maar over enkele races moeten we in een betere vorm verkeren.”

In tegenstelling tot andere teams geeft Aston Martin de voorkeur aan een reeks kleine updates in plaats van een groot updatepakket met vele nieuwe componenten. Krack legt uit: “We willen een continue ontwikkeling door keer op keer updates te introduceren. Soms zijn ze wat groter, soms zijn ze wat kleiner. Het is belangrijk om de ontwikkeling voort te zetten en niet stil te laten vallen. Op een zeker moment moet je wel stoppen om je te kunnen focussen op de auto voor volgend jaar, maar daar zijn we nog ver van verwijderd.”