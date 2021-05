Voorafgaand aan het huidige Formule 1-seizoen is het reglement lichtelijk aangepast. De voornaamste verandering is dat er een diagonale inkeping voor de achterwielen is voorgeschreven. Teams zijn een deel van het vloeroppervlakte kwijtgeraakt en hebben derhalve downforce verloren. Dat laatste zou op voorspraak van Pirelli zijn gebeurd, al vermoedde Szafnauer een dubbele agenda. Volgens de teambaas zijn teams met een lage rake, zoals Mercedes en Aston Martin, harder geraakt en is dit gedaan om de sport spannender te maken.

Aston Martin laat zaak rusten, maar onvrede blijft

Szafnauer vermoedde zelfs inmenging van de Formule 1-organisatie als commercieel rechtenhouder, terwijl de FIA alleen mag gaan over ingrepen om de veiligheid te waarborgen. Szafnauer eiste openheid van zaken en wilde in gesprek met de FIA en Formule 1-organisatie. Die gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden, zo laat Szafnauer aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "We hebben goede gesprekken gevoerd met de FIA om het proces te begrijpen en om te horen hoe we tot de huidige regels zijn gekomen. Die gesprekken zijn zo goed als afgerond en hebben ons een beter beeld gegeven van wat er is gebeurd."

Het betekent concreet dat Aston Martin het beklag bij de FIA laat voor wat het is en op zoek gaat naar eigen oplossingen. "Wij moeten nu hard werken om de achterstand, die afgelopen winter is ontstaan, weg te werken. We hebben dit weekend een updatepakket op beide auto's dat in Portimao al is geïntroduceerd en er vooral op is gericht om de verloren downforce terug te winnen." Nadeel van dit alles is dat Aston Martin langer aan de 2021-auto door moet werken dan gewenst. Idealiter zou de groene brigade de schaarse middelen - want budgetplafond - al inzetten voor het ontwerp van 2022. "Maar nu moeten we blijven werken aan deze auto en ook later in het jaar nog upgrades introduceren om de prestaties van vorig jaar te evenaren." Sebastian Vettel liet donderdag ook al optekenen dat het opgeven van 2021 geen optie is.

Alhoewel Aston Martin het bezwaar bij de FIA laat zitten, is Szafnauer nog altijd niet te spreken over de aangepaste vloer. Dat blijkt wel als Franz Tost, die naast de Roemeense Amerikaan zat in de persconferentie, aangeeft dat alle teams met de veranderingen hebben ingestemd. "Ik wil hier even heel duidelijk maken dat er helemaal niet formeel is gestemd", reageert Szafnauer opvallend fel. "Het is om veiligheidsredenen doorgevoerd en dat is unilateraal gebeurd", duidt hij een eenzijdige invoering door de FIA. Als Tost opmerkt dat er wel degelijk gestemd is, laat Szafnauer weten: "Er is alleen maar over de plannen gestemd in een technische werkgroep. Daarin hebben drie teams tegen gestemd, maar dat was slechts een indicatieve stemming. Die technische werkgroep heeft helemaal geen bevoegdheid om formeel te stemmen. Daarna zijn de aanpassingen vanwege de veiligheid alsnog en eenzijdig doorgedrukt door de FIA."

Aston Martin pleitte voor kleinere achtervleugel als alternatief

Szafnauer steekt niet onder stoelen of banken dat zijn team, net als Mercedes, in die technische werkgroep tegen de voorstellen heeft gestemd. Sterker nog: Aston Martin heeft ook alternatieve oplossingen voorgesteld. "De FIA heeft de aanpassingen om downforce te verliezen in twee delen geïntroduceerd en wij hebben voorgesteld om het tweede pakket achterwege te laten. In onze optiek waren de eerste ingrepen al effectief genoeg om de auto's langzamer te maken. Ik kan ook een ander voorbeeld geven van plannen die zijn voorgesteld. Zo is ervoor gepleit om de achtervleugel kleiner te maken. Dat was net zo effectief geweest en had alle teams in dezelfde mate geraakt. Maar ja, daar heeft de FIA niet voor gekozen", houdt Szafnauer nog altijd een nare nasmaak over aan de ingrepen.

Video: Is het aangepaste F1-reglement echt in het voordeel van Red Bull en teams met een hoge rake?