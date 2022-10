Tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore kwamen verhalen naar buiten dat twee teams in 2021 meer hebben uitgegeven dan het budgetplafond toestaat. Naar verluidt gaat het om een serieuzere overtreding van Red Bull Racing, terwijl Aston Martin een kleinere overtreding begaan zou hebben. Red Bull reageerde gedurende het weekend fel op de aantijgingen, maar bij Aston Martin bleef het stil tot na afloop van de GP van Singapore. Teambaas Mike Krack benadrukt dat er vanuit de FIA nog niets naar buiten is gekomen in de aanloop naar de bekendmaking van welke teams zich aan het budgetplafond hebben gehouden, wat op woensdag verwacht wordt.

"Het is een proces waarbij je iets indient, waarna de FIA dat analyseert en terugkomt met vragen. Dit proces is nog gaande", antwoordt Krack op een vraag van Motorsport.com. "We hebben vragen over interpretaties, zij hebben ook vragen over interpretaties. We waren echter verrast dat onze naam voorbij kwam in deze zaak. Laten we afwachten. We denken niet dat we een hele grote fout gemaakt hebben."

'We moeten naar onszelf kijken'

Voor Aston Martin is het vooral frustrerend dat de naam van het team wordt genoemd als mogelijke overtreder, aldus Krack. "Het is verontrustend. Het belangrijkste is denk ik om de focus op het weekend te houden. Als de donderdag of vrijdag op die manier begint, is het belangrijk om de mensen niet af te leiden. Vanuit ons oogpunt was het goed dat wij niet als enige team werden genoemd, waardoor jullie je concentreerden op de andere kant van de paddock! Het is vervelend dat dit soort dingen naar buiten komen, maar dat is F1."

Enkele concurrenten van Aston Martin suggereren dat het team de afgelopen tijd veel geld heeft uitgegeven aan het aantrekken van personeel, onder meer door hogere salarissen aan te bieden. Zij impliceren daarmee dat de kosten van het personeelsbestand voor de overtreding hebben gezorgd. "Dat is typisch voor de paddock, de beste verdediging is aanvallen", maakt Krack zich geen zorgen. "Uiteindelijk moeten we niet vergeten dat wij significant minder mensen hebben dan de meeste teams. We moeten naar onszelf kijken. Wij gaan geen verbale oorlog voeren, we moeten ons richten op progressie boeken. Dat is veel belangrijker dan de pers gebruiken om statements te maken."