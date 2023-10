Aston Martin begon sterk aan het seizoen met zes podiumplaatsen voor Fernando Alonso in de eerste zeven Grands Prix. De formatie is sindsdien behoorlijk afgezakt. Mercedes en Ferrari zijn inmiddels al gepasseerd, en ook McLaren heeft met grote sprongen de achterstand in het constructeurskampioenschap verkleind. Op de vraag van Motorsport.com of zijn team nu een ‘sitting duck’ is, antwoordt teambaas Mike Krack: “Nee, je hebt je lot altijd zelf in de hand. Je moet de auto verbeteren, wat we proberen te doen. En we proberen om zo hard mogelijk te vechten.”

Het onderlinge verschil met McLaren bedraagt nog slechts 11 punten in het voordeel van Aston Martin. Weinigen hebben er vertrouwen in dat het team uit Silverstone die marge kan behouden, zeker aangezien Lando Norris en Oscar Piastri in de laatste drie races 104 punten verzamelden en Aston Martin slechts 15. Met het upgradepakket wat tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten geïntroduceerd wordt, hoopt technisch directeur Dan Fallows weer een stap te maken: “We zijn benieuwd hoe ze werken. Het is enerzijds jammer dat het een sprintweekend is, want we hadden graag meer tijd gehad om deze updates te evalueren en te zien hoe de auto presteert. Het wordt een grote uitdaging om dat zo snel mogelijk te begrijpen. We kijken ernaar uit om te zien hoe de upgrades werken. Hopelijk is dit een circuit waar we redelijk competitief zijn als we alles op orde krijgen. We zijn uiteraard teleurgesteld hoe de laatste races zijn verlopen. Deze ervaring heeft ons in staat gesteld waardevolle lessen te trekken die we mee kunnen nemen naar volgend jaar.”

“Er is geen enkel park in F1”

Waar menigeen gezien de vorm van McLaren verwacht dat de formatie uit Woking over de concurrent uit Silverstone heen wipt, is teambaas Andrea Stella voorzichtiger. Op de vraag of de strijd met Aston Martin een ‘walk in the park’ is, zegt hij: “Kijk, in de Formule 1 is er geen enkel park, nooit… We blijven met beide beentjes op de grond. We hebben al gezien hoe marginaal dingen zijn. Dat zagen we in Qatar bij wat er met Mercedes gebeurde, en bij Ferrari waar Sainz niet eens kon starten. Dat is niet omdat het geen geweldige teams of geweldige rijders zijn. Dat komt doordat de sport zo marginaal is. Het beste wat je kunt doen, is gefocust en nederig blijven, en blijven presteren. Dan zien we het wel in Abu Dhabi.”