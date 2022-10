Aston Martin krijgt geen problemen met Alonso", aldus De la Rosa

Voormalig Formule 1-coureur Pedro de la Rosa gaat aan de slag als ambassadeur bij Aston Martin. Hij helpt niet alleen met media en marketing, maar wordt ook betrokken bij het ontwikkelingsprogramma van de Britse formatie. Het aantrekken van de Spanjaard komt voor de komst van Fernando Alonso in 2023. De nu nog Alpine-coureur vervangt de vertrekkende Sebastian Vettel. Alonso heeft de reputatie een harde leermeester en soms moeilijk in de omgang te zijn. Toch is de situatie volgens De la Rosa niet zo ingewikkeld als men denkt. De oud-F1-rijder werkte met Alonso samen bij McLaren en Ferrari. Hij zegt dat de houding van Alonso wordt gevoed door competitiedrang.

Op de vraag van Motorsport.com over wat zijn advies voor Aston Martin zou zijn in hoe het moet omgaan met Alonso, antwoordt De la Rosa. "Nou, om eerlijk te zijn denk ik niet dat Fernando een heel moeilijke man is om mee om te gaan. Hij is gewoon heel oprecht en eerlijk. Het feit dat Engels niet zijn moedertaal is, maakt hem soms een beetje hard als hij dingen probeert te beschrijven. Maar hij is heel eerlijk en vertelt exact wat hij voelt in de auto, over het team en over hoe competitief te zijn. Zolang je hem precies vertelt wat er aan de hand is, en wat de waarheid is, zul je nooit een probleem met hem hebben. Op het moment dat je informatie achterhoudt, dan krijg je problemen. Hij is gewoon zeer competitief. Dat is de realiteit. Als je net zo in elkaar steekt, krijg je geen problemen met Fernando."

De la Rosa twijfelt er niet aan dat Alonso alles levert wat van hem wordt verwacht. Volgens de nieuwe ambassadeur heeft de Formule 1-coureur alles om te slagen. "Ik heb altijd gezegd dat er drie speciale coureurs zijn in de Formule 1. Ik zeg niet welke namen dat zijn, maar Fernando is daar wel een van", vervolgt hij. "Ik heb altijd gezegd dat Fernando een van de beste coureurs is in de geschiedenis van F1. Toen ik dat een paar jaar geleden zei, dacht iedereen dat ik gek was. Maar ik denk het nog steeds. Hij is uniek en erg gemotiveerd. Dat is heel belangrijk als F1-coureur. Vooral als je 41 jaar bent."

De coureur, die in 2012 zijn laatste F1-race reed voor HRT, wordt naar eigen zeggen geen doorgeefluik tussen de Aston Martin-coureurs en het management. "Ik kom erbij als ambassadeur. Er ligt geen plan om als verbindingsman tussen het team, Fernando, Lance Stroll en Felipe Drugovich op te treden. Ik ben niet betrokken bij technische aspecten of dat soort beslissingen, dat is geen onderdeel van het plan. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe mijn rol er in de toekomst uitziet. Dit is het eerste hoofdstuk van hopelijk een heel lang boek vol met interessante hoofdstukken."