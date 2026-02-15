Vídeo: Aston Martin gebruikt pauze tussen F1-wintertests voor filmdag

Aston Martin Racing heeft optimaal gebruik proberen te maken van de korte pauze tussen de twee wintertests in Bahrein. De eerste van die twee Formule 1-test werd afgelopen week gehouden, de volgende driedaagse test begint komende woensdag en duurt tot en met vrijdag. Omdat de meeste teamleden toch in Bahrein zijn, besloot Aston Martin een deel van de opgelopen achterstand in het ontwikkelingsprogramma dan maar in te halen met een filmdag.

Aston Martin Racing besloot zaterdag een filmdag in te lassen. Foto door: Aston Martin Racing

Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll kende een beroerde start van het seizoen. De AMR26 was niet op tijd klaar voor de start van de shakedown in Barcelona. Pas op de voorlaatste dag van die test, eind januari, konden er een paar ronden met de auto worden gereden. De achterstand die in Spanje werd opgelopen, kon tijdens de eerste test in Bahrein nauwelijks worden ingehaald. Waar de andere teams hun zaakjes redelijk op orde hadden, reed Aston Martin het minste aantal ronden.

Zaterdag werd daarom de filmdag aangegrepen om extra kilometers te maken en beter te begrijpen waar de zwakke punten van de nieuwe auto liggen. Alonso en Stroll deelden het stuur tijdens deze sessie, een van de tweede filmdagen die volgens het reglement zijn toegestaan. Zo’n dag is beperkt tot 200 kilometer – in Bahrein iets meer dan dertig ronden – en is officieel bedoeld voor promotionele opnames. In de praktijk worden deze momenten echter vaak benut om systemen te controleren en extra rijtijd te verzamelen, zeker in een lastige fase zoals nu.

Slechte voorbereiding op nieuw tijdperk

Aston Martin kampte afgelopen week tijdens de test met een grillige auto, waarbij zowel grip, balans als de koeling van de nieuwe Honda-krachtbron problemen opleverden. Qua rondetijden eindigden Alonso en Stroll onderaan de gecombineerde tijdenlijst, op meer dan vier seconden van de snelste tijden – al zijn testtijden traditioneel relatief weinigzeggend.

Belangrijker is dat Aston Martin ook qua kilometrage hekkensluiter was: 206 ronden over drie testdagen. Het totaal aantal kilometers van de AMR26 sinds Barcelona en Bahrein blijft onder de 1.500 kilometer, terwijl vrijwel alle concurrenten de grens van 2.000 kilometer al zijn gepasseerd.

Er zijn echter ook positieve signalen. Honda heeft al aangegeven te weten waar verbeteringen mogelijk zijn aan de krachtbron, met name op het gebied van koeling. In de paddock klinkt bovendien dat Newey al werkt aan een pakket updates voor het gedurfde ontwerp van de AMR26, in een poging de achterstand snel te verkleinen.