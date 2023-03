Aston Martin: "Gat naar Red Bull Racing nog steeds aanzienlijk"

Fernando Alonso kwam de eerste ronde van de Grand Prix van Bahrein niet goed door. De Spanjaard verloor een plek aan Lewis Hamilton, toucheerde vervolgens met Lance Stroll en verloor nog een plek aan George Russell. Wonder boven wonder bleef de AMR23 heel en begon de tweevoudig kampioen aan zijn herstel. Hamilton en Ferrari-coureur Carlos Sainz werden op een prachtige manier ingehaald. Alonso kwam 38 seconden achter racewinnaar Max Verstappen als derde over de finish. Zelf stelde de man uit Oviedo dat het gat zonder die eerste ronde en gevechten 20 tellen had kunnen zijn.

"Het gat is denk ik nog steeds aanzienlijk", zegt Aston Martin-teambaas Mike Krack. "We weten niet in hoeverre Red Bull aan managen moest doen en heeft gedaan. Uiteindelijk werkten zij comfortabel de verplichte bandenwissel af en cruisten daarna op hun gemakje naar de finish. Wij hebben nu een goed resultaat binnen. De auto is beter. We vechten alleen met teams die gewend zijn om vooraan te rijden. Zij zijn gewend aan die hoge intensiteit van ontwikkeling. We moeten dit respectvol en nederig aanvliegen en zien hoe het gaat."

Het podium in Bahrein werd op snelheid bereikt - en door de uitvalbeurt van Charles Leclerc. Krack is voorzichtig wanneer hij de vraag krijgt of het Britse raceteam geregeld kan mikken op het ereschavot. "We moeten met beide benen op de grond blijven staan en niet meteen dromen van podiumplaatsen", gaat de Luxemburger verder. "We wisten dat we er niet slecht voorstonden en dat onze race pace sterk zou zijn. Maar er kon zoveel misgaan. Na twee ronden droomde ik om heel eerlijk te zijn niet meer van het podium. Het gaat om hoe de race loopt en daarbij is het zaak dat je geconcentreerd blijft op je werk. Wij hadden ook kunnen uitvallen in plaats van Charles, dat mag je niet vergeten. Al met al is met dromen van podiums niets mis, maar je moet er nooit echt in geloven."

Dromen mag, geloven niet

Krack stelt wel dat Aston Martin in staat is om de competitieve auto te benutten, ondanks het gebrek aan recente ervaring met het vechten vooraan. "We hebben het hier over Team Silverstone", vervolgt hij. "Dit team is ervaren en heeft fantastische mensen die daar allemaal al zijn geweest. Dat zag je in Bahrein wel met de strategie. Het team liet zich niet meeslepen door te vroeg te stoppen of om voor die undercut te gaan. Maar door vast te houden aan het plan en het bandenvoordeel dat we op een gegeven moment hadden, konden we mensen passeren. Het is zaak om dat zo te blijven doen."

Uiteraard is het F1-seizoen nog maar een Grand Prix oud en kan het voor Aston Martin nog alle kanten op. De AMR23 moet vanaf nu worden doorontwikkeld, maar op welke vlakken? "Dat moeten we eerst analyseren. Het was een intens weekend, maar we hebben nu betere referenties. Het is zaak om te onderzoeken wat onze sterke en zwakke punten zijn, om vervolgens te werken aan de zwakheden. We wilden een stap voorwaarts maken, maar hebben nooit gezegd dat we Red Bull willen verslaan. Laten we met beide benen op de grond blijven staan en hard doorwerken. Het zou zomaar kunnen dat we in Jeddah vierde, vijfde of zesde worden. We moeten genieten van wat we gedaan hebben [in Bahrein] en aankijken of het zo doorgaat." Krack is ook vol lof over Alonso, zijn nieuwste aanwinst. "In alle aspecten is hij 'wow'. Qua snelheid, hoe hij pusht, hoe hij alles doorheeft. Het is verbazingwekkend."

Video: Alonso gaat fraai aan Hamilton voorbij in Bahrein