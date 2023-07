Aston Martin: Gat naar Red Bull is niet groter geworden

Na de sterke seizoenstart stonden Fernando Alonso en Aston Martin nog maar één keer op het podium. De renstal bleef elke race punten scoren, maar de tweede plek in het constructeurskampioenschap heeft het team aan Mercedes moeten laten. Ook het team van Ferrari komt zienderogen dichterbij en het sterk teruggekomen McLaren nadert ook.

Alonso liet eerder weten dat hij van de huidige Aston Martin niet meer verwacht dat het op korte termijn een podiumplek kan scoren. De directie van het team ziet dat dit het geval is, maar ziet ook dat de relatieve pace ten opzichte van koploper Red Bull niet afgenomen is. Volgens hen is het gat met de Oostenrijkse renstal niet gegroeid, maar zijn er andere teams in het gat gesprongen dat er al was. Mike Krack, de teambaas van Aston Martin, laat zijn licht over de situatie schijnen: "Het gat is juist kleiner geworden. Met het gat dat we in Hongarije hadden, zouden we drie, vier races eerder op P3 of P4 gekwalificeerd hebben. Nu is dat maar goed voor plek acht, dat laat zien hoe dicht de performance van de verschillende teams bij elkaar ligt. Elk foutje kan je een paar plekken kosten. Het hangt er erg vanaf of je alles op 100 procent kan laten werken."

De claim van Krack wordt ondersteund door de data. Het team is relatief gezien niet verder van Red Bull geraakt, zeker als alle snelste sectortijden van Alonso en Max Verstappen bij elkaar opgeteld worden. Zowel in de seizoensopener in Bahrein als afgelopen race in Hongarije zouden die tijden een halve seconde van elkaar verschillen.

Aston Martin komt met upgrades

McCoullugh geeft aan dat zijn team voor de komende races met flink wat updates komt: "Er zit heel wat in de pijplijn, maar dat zullen andere teams ook hebben. Als de coureurs een perfect weekend zullen leveren, dan ga ik er vanuit dat er meer podiums kunnen komen." De formatie uit Silverstone is ook van mening dat de nieuwe samenstelling van de banden niet nadelig voor hen is. Alonso suggereerde dat Aston Martin en Red Bull nadelen ervoeren van de nieuwe compound-samenstelling, maar volgens performance-directeur Tim McCoullugh zijn er geen grote veranderingen in de performance van de Astons gezien nadat het nieuwe rubber onder de auto gestoken is.

Teambaas Krack gelooft dat de ontwikkelingsstrijd het hele seizoen door zal blijven gaan: "Wij moeten mee blijven doen. McLaren heeft een goede stap gezet met hun upgrades, nu is het aan ons om hen weer terug te halen. Dat is typisch F1. We moeten nederig en realistisch zijn over waar we staan, niet te teleurgesteld of te enthousiast."