Aston Martin strikt nog een titelsponsor voor F1-team

Vanaf dit jaar staat het team officieel als ‘Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team’ bekend. Met de samenwerking wil Aston Martin een stap zetten in het ontwikkelen van zeer efficiënte verbrandingsmotoren, het ontwikkelen van duurzame brandstoffen en hoogwaardige smeermiddelen. Daarnaast is er sprake van een flinke sponsordeal. Het beeldmerk van Aramco zal prominent te zien zijn op de wagens van Sebastian Vettel en Lance Stroll.

“We zijn in deze sport om te winnen en om dat te bereiken heet ik Aramco van harte welkom bij ons team”, verklaart voorzitter Lawrence Stroll. “Ik heb geleerd dat zij op dit gebied al veel kennis en capaciteit hebben, dat gaat ons team helpen om wereldtitels te winnen. Deze historische samenwerking is een signaal van onze ambities, we zijn pioniers en focussen ons op het winnen van de Formule 1-wereldtitel met behulp van Aramco’s producten.”

De Formule 1 wil in de nabije toekomst over op duurzame brandstoffen. De deal van Aramco met Aston Martin komt wat dat betreft niet onverwacht. Eerder werd Aramco gelinkt aan een sponsordeal met Valentino Rossi’s nieuwe MotoGP-team, maar na maandenlange onduidelijkheid bleek er helemaal geen sprake te zijn van een overeenkomst. Aramco heeft naar verluidt ook gesprekken gevoerd met andere Formule 1-teams en is al langer als sponsor verbonden aan diverse Formule 1-races, waaronder die in Zandvoort en Jeddah.

“Het winnen in de Formule 1 kan alleen bereikt worden door de juiste ingrediënten bij elkaar te brengen”, zei Martin Whitmarsh, de CTO van Aston Martin. “Aramco is een innovatief bedrijf waar high-tech expertise gebruikt wordt om een bijdrage te leveren aan het toekomstige succes van het Aston Martin Formule 1-team.”

De andere naamgever van het Aston Martin F1-team is Cognizant, een groot Amerikaans IT-adviesbureau. De presentatie van de nieuwe Aston Martin F1-wagen vindt plaats op 10 februari.