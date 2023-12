Samenwerkingen tussen verschillende F1-teams werd eind 2023 plots een belangrijk gespreksonderwerp naar aanleiding van rivalen die zorgen maakten over de nauwe samenwerking tussen zusterteams Red Bull en AlphaTauri. Laatstgenoemde was tot kort voor het einde van het seizoen de hekkensluiter in het constructeurskampioenschap, maar sloot het jaar uiteindelijk af op P8. De FIA bevestigt dat beide teams de regels inzake het delen van intellectueel eigendom hebben gerespecteerd. Dit werd extra gecontroleerd aangezien AlphaTauri sinds 2022 gebruikmaakt van de windtunnel van Red Bull.

Ook Mercedes en Aston Martin deelden het afgelopen seizoen de windtunnel, omdat de nieuwe windtunnel van laatstgenoemde partij nog niet gereed was. Tom McCullough, performance director bij het Britse team, vertelt over de strikte maatregelen die zijn getroffen om er zeker van te zijn dat er geen overtredingen werden begaan. “De FIA is behoorlijk streng en doet veel inspecties en dat soort dingen. Dominic Harlow [hoofd van het technische auditteam van de sportautoriteit] komt op bezoek bij de teams. Bij ons en Mercedes was de windtunnel altijd gesloten voor de ene partij en geopend voor de andere partij. Er waren verschillende toegangsdeuren en verschillende mensen die de sessies uitvoerden. Vanuit een vertrouwelijkheidsoogpunt denk ik dat de relatie die we met Mercedes hebben zeer robuust is. Het is aan de FIA om dat allemaal te controleren.”

Over de samenwerking tussen AlphaTauri en Red Bull zegt McCullough het volgende: “De regels zijn natuurlijk door de jaren heen veranderd. Op de manier zoals dat nu is ingericht hebben ze de regels niet meer uitgebuit dan dat de regelgevingen toelaten. [De FIA] kan naar alles kijken. Je moet volledig transparant zijn wanneer de FIA komt inspecteren. Ze doen een hoop inspecties. Ik weet zeker dat ze bovenop [de samenwerking tussen AlphaTauri en Red Bull] zitten, want ik weet dat mensen ernaar kijken.”

Inkopen van onderdelen

“Vanaf de buitenkant lijkt het dat AlphaTauri haar eigen aerodynamische ontwikkelingsfilosofie heeft toegepast”, vervolgt de Brit. “De teams beginnen sowieso steeds meer op elkaar te lijken. Misschien zijn ze gewoon overgestapt naar ‘koop alles in wat je binnen de regelgevingen mag inkopen’ [versnellingsbak, voor- en achterwielophanging] en ontwikkel daar een filosofie omheen. Ze gebruiken dezelfde windtunnel, en ze gebruiken waarschijnlijk dezelfde CFD [Computational Fluid Dynamics]. Als iets er dus hetzelfde uitziet, is er dus een kans dat ze ermee kunnen werken en het competitiever kunnen maken”, aldus McCullough.