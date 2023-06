Aston Martin: "Alonso had significante schade in kwalificatie"

Het Circuit de Barcelona-Catalunya was grotendeels droog aan het begin van de kwalificatie, maar meerdere coureurs bewezen dat het op sommige plekken nog steeds vochtig was. Zo spinden onder meer Nyck de Vries en Valtteri Bottas in bocht 11 en maakte Fernando Alonso een uitstapje door de grindbak in de laatste bocht na een moment van overstuur. Hij stuiterde hevig door de grindbak met zijn Aston Martin, waardoor de monteurs aan de bak konden. Zij wisten tussen de kwalificatiesessies door wel gedeelten van de vloer te repareren, maar de schade was dusdanig groot dat hij in Q3 niet tot een competitieve rondetijd kon komen, legt Aston Martins performance director Tom McCullough uit.

"Het was het begin van de eerste ronde in Q1", geeft McCullough aan waar het fout ging voor Alonso. De Spanjaard noteerde de negende tijd in Q3, maar zal van de achtste plaats starten dankzij de zes plaatsen gridstraf voor Pierre Gasly. "Hij had een moment van overstuur op weg naar binnen, misschien door een vochtige plek op de baan, of waarschijnlijk omdat hij wat hard pushte. Het was een moment van overstuur toen er weinig grip was, de baanomstandigheden waren op dat moment niet goed genoeg."

"Als je met dat soort snelheden de grindbak invliegt, is het alsof je de auto zandstraalt", vervolgt McCullough. "De onderkant van de auto kreeg ook echte klappen te verwerken. Het zorgde er ook voor dat vinnen en vleugels aan de onderkant eraf vlogen. De auto was dus niet in optimale staat." Terwijl de monteurs in de garage probeerden de auto beetje bij beetje weer te repareren, hield het team in de fabriek de balans van de bolide in de gaten. "De eerste run door de grindbak veroorzaakte veel schade. We konden elke keer de auto weer wat repareren en we maakten de auto dusdanig beter, dat we richting het einde van de kwalificatie bijna de helft van de verloren tijd weer terug hadden gewonnen."

Alonso kon in zijn Q3-run niet veel meer dan de negende tijd uit de AMR23 halen. "Helaas schoot Fernando in zijn run op de nieuwe banden in Q3 wat door in bocht 10 en reed toen over de vochtige plek", aldus McCullough. Alonso heeft een nieuwe vloer gekregen voor de race en McCullough is er daarom van overtuigd dat hij, net als teamgenoot Lance Stroll die van P5 start, goede vooruitgang kunnen boeken. "Voor wat betreft het tempo staan er enkele teams dicht bij elkaar. Natuurlijk was Red Bull sterk met Verstappen. Achter hem waren de marges echt klein, wat deels te maken had met de risico's die ze namen en de baanevolutie. Vandaag zullen enkele teams het gevecht aangaan. Wij hopen dat ons bandenmanagement weer sterk is en we zullen met beide auto's proberen om naar voren te komen."