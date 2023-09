Aston Martin: Felle opmerkingen van Alonso werken motiverend

Aston Martin startte het Formule 1-seizoen 2023 als grootste uitdager van Red Bull Racing, maar heeft inmiddels moeite om elke Grand Prix punten te scoren. Fernando Alonso hield zijn gedachten in Japan niet voor zich. De Spanjaard maakte van de top-zes de eerste stop, juist op een baan waar de banden hard sleten. "Jullie hebben me door de vroege bandenwissel voor de leeuwen gegooid", riep hij via de boordradio naar de Aston Martin-pitmuur. Later in de wedstrijd klaagde hij over een gebrek aan snelheid, omdat hij niet in staat was een Alpine in te halen op het rechte stuk.

Alonso staat bekend om zijn rake opmerkingen in de auto. Teambaas Mike Krack vindt de uitspraken van de Spanjaard niet bijzonder. De Luxemburger stelt dat het juist motiverend werkt. "Je kan naar twintig coureurs luisteren. Iedereen is fel en gepassioneerd. Als een rijder niet zoiets zou doen, wat voor rijder is het dan?", vraagt Krack zich hardop af. "Ik vind het prima. We zien het als motivatie en het laat je op een andere manier naar zaken kijken. Dus ik vind het helemaal best."

Volgens de chef van het Britse F1-team kwam het gebrek aan topsnelheid doordat de AMR23 met veel downforce was afgesteld vanwege de bandenslijtage. "Hoe meer je erop doet, hoe beter je snelheid bij een betere slijtage en vice versa", gaat hij verder. "Je moet keuzes maken. In de loop van het weekend hebben we diverse zaken geprobeerd en uiteindelijk besloten we om zo te racen. De bandenslijtage en de performance was beter dan verwacht. Het was de juiste keuze."

De Luxemburger denkt vooral dat de Aston Martin-bolide niet meer zo competitief is, doordat het met nieuwe onderdelen niet dezelfde vooruitgang heeft geboekt als de concurrentie. "Dit gaat puur om ontwikkeling. Sommige concurrenten hebben veel vooruitgang geboekt en sommigen weer wat minder. Zo simpel is het. We hebben niet genoeg gedaan." Op de vraag of Aston Martin is weggezakt bij Red Bull of dat anderen gewoon beter zijn geworden, antwoordt hij: "Ik denk dat anderen dat gat hebben opgevuld. Meer in ieder geval dan dat het gat groter is geworden. Natuurlijk hadden we meer willen zien van de upgrades, maar er komt nog wat aan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het gat kunnen dichten."