Aston Martin wil binnen vijf jaar wereldkampioen worden in F1

Aston Martin keert na 61 jaar terug als fabrieksteam in de Formule 1. Het gaat in feite om een voortzetting van Racing Point, al gaat de naamsveranderingen meteen gemoeid met grootse ambities. Zo heeft de formatie van Stroll senior de lat bijzonder hoog gelegd voor de komende jaren. In 2021 moet worden voortgebouwd op het momentum van vorig jaar, met de Mercedes-kopie, voor de iets langere termijn zijn alle ogen zelfs gericht op de wereldtitel.

Aan ambitie geen gebrek, wereldtitel als stip aan de horizon

Nadat het doek van de nieuwe Aston Martin-bolide werd getrokken, deed teambaas Otmar Szafnauer zijn verwachtingspatroon uit de doeken. "Het is veel makkelijker gezegd dat we voor het kampioenschap gaan en titels willen pakken dan gedaan. Er zijn twee dingen die moeten gebeuren om nu te beginnen en op een dag voor de titel te strijden: allereerst moeten we een goed plan hebben en ten tweede moeten we de mogelijkheid hebben om dat plan uit te voeren. Nu zitten we nog midden in die planningsfase", legde Szafnauer uit. "De uitvoering heeft vervolgens veel tijd nodig. Andere teams in de Formule 1 hebben gezegd dat ze drie tot vijf seizoenen nodig hadden om succesvol te worden. Wij vormen geen uitzondering."

In de tussentijd neemt Aston Martin F1 een nieuwe fabriek in gebruik. Dat had volgens de initiële planning al moeten gebeuren, maar het plan is meermaals bijgeschaafd en ook uitgesteld - met de kennis van nu tot eind 2022. "We hadden inderdaad een nieuwe fabriek met een compleet nieuwe infrastructuur gepland voor afgelopen jaar. Dat plan staat nog steeds. Het moet voor ons dé plek worden waar we alle onderdelen van het team onder één dak krijgen. De uitvoering van die plannen is inmiddels begonnen in Silverstone. Ons idee is nu om richting het eind van 2022 over te gaan naar de nieuwe fabriek. "

Aston Martin hoeft dan minder uit te besteden en kan meer onderdelen in eigen beheer maken. Bovendien moet het hele productieproces naar een hoger plan worden getild. "In die nieuwe fabriek moeten we 'state of the art' apparatuur krijgen, zodat we een auto kunnen bouwen waarmee we voor het wereldkampioenschap kunnen vechten. Dat zou over een paar jaar moeten gebeuren." Gevraagd wanneer Aston Martin reëel gezien een gooi naar de titel kan doen, liet Szafnauer aan onder meer Motorsport.com weten: "Als ik echt in de toekomst moet kijken, dan zal dat binnen een periode van drie tot vijf jaar moeten zijn."

Vettel gelooft in potentie van Aston Martin

Teameigenaar Stroll voegde toe dat de meeste puzzelstukjes daarvoor zijn gelegd. De nieuwe fabriek vormt op termijn een belangrijke factor, maar dat geldt ook voor het aantrekken van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Duitser hoopt bij Aston Martin iets van zijn oude glans te hervinden en wil met de groene brigade bouwen aan toekomstige successen. "Als je echt wilt winnen, dan praat je natuurlijk over een project op langere termijn. Mercedes is in 2011 of 2012 ook al serieus begonnen met bouwen van een fundament. Onder het nieuwe motorreglement konden ze vervolgens winnen. Maar als je puur naar het chassis kijkt, dan was die Mercedes-auto uit 2014 [het eerste titeljaar] helemaal nog niet zo goed. Als je terugrekent naar 2011 dan heeft het Mercedes zeker vijf seizoenen gekost om het beste chassis te krijgen. Dat is gewoon de tijd die teams nodig hebben om succesvol te worden."

"Iedereen heeft die tijd, maar niet iedereen krijgt het voor elkaar. Er zijn talloze projecten en vele plannen om succesvol te worden, maar aan het eind van de rit kan er maar eentje winnen." De randvoorwaarden moeten met andere woorden goed zijn. Vettel heeft in dat opzicht vertrouwen in Aston Martin en ook in voorman Stroll. Daarnaast kan het nieuwe technische reglement van 2022 een handje helpen. "De Formule 1 verandert momenteel erg snel. De tijd moet alles nog uitwijzen, maar misschien heb je door die nieuwe regels niet eens drie tot vijf jaar nodig om succesvol te zijn. Misschien wordt die periode wel iets korter, dat is in ieder geval de hoop van velen. In dat geval heb je niet alleen geluk nodig, dat er bijvoorbeeld veel mensen uitvallen of crashen, om op het podium te eindigen. Maar in de komende jaren moet allemaal nog blijken hoe de Formule 1 zich op dat vlak ontwikkelt."

VIDEO: Kijk hier de presentatie van de nieuwe Aston Martin F1-auto terug