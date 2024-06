Vooralsnog beleeft het Aston Martin F1 Team een belabberd seizoen. Na het sterke 2023 moet de formatie nu het hoofd buigen voor Red Bull, Ferrari, McLaren en Mercedes. Fernando Alonso en Lance Stroll strijden vooral met RB om de vijfde plaats bij de constructeurs. De dubbele puntenfinish in Canada was dan ook zeer welkom, maar we moeten daar niet te veel waarde aan hechten benadrukt de formatie. “Het is te vroeg om te stellen dat we alles nu onder de knie hebben”, aldus teambaas Mike Krack. “We hebben nog steeds veel werk aan de winkel. Maar dit was natuurlijk wel een stap in de goede richting. Er komen andere en lastige circuits aan. We moeten zien wat het best mogelijke pakket is voor die races, want dat wordt zeer intens.”

De teambaas duidt daarmee op de meer traditionele Europese circuits in Barcelona, Spielberg en Silverstone. Die banen lijken niet op het lijf geschreven van de AMR24, die nog altijd lastig te besturen is. Die mening wordt gedeeld door Stroll: “Het circuit in Montreal paste goed bij onze auto. We zijn snel in de rechte lijn, niet te veel downforce, efficiënt, goede DRS. Al die dingen hielpen in Canada. De auto wordt lastiger te besturen in Barcelona, Boedapest en circuits met dat soort lange doordraaiers. We hebben gemaximaliseerd. We zullen zien wat er in Barcelona, een heel ander circuit, gaat gebeuren. We zijn bezig de problemen te verhelpen, maar dat is niet zomaar gebeurd.”

Lastige thuisrace voor Alonso?

In Spanje komt het team met een nieuw updatepakket. Alonso hoopt dat daarmee het tij gekeerd wordt, anders vreest hij een zware thuisrace: “Op papier past Montreal ons beter dan Barcelona. Laten we afwachten of er ons een mooie verrassing te wachten staat. Het team werkt hard aan nieuwe dingen voor Barcelona, dus het wordt een interessant weekend. We zullen zien of we weer met beide auto’s punten kunnen scoren. Dat is op dit moment ons doel.”

