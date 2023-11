Het Formule 1-team van Aston Martin Racing heeft een aantal aandelen verkocht aan Arctos Partners. Dat is een holdingsbedrijf, dat sinds dit jaar de sportmarkt bestormd. Onder andere de voetbalclub Paris Saint-Germain is gedeeltelijk in handen van het bedrijf. De hele deal is nog niet helemaal rond, maar naar verluidt doen zowel Aston Martin als Arctos er alles aan om eind 2023 alles af te ronden. De Financial Times meldt dat de waarde van het team gestegen tot een miljard dollar.

Aston Martin teameigenaar Lawrence Stroll is in zijn nopjes met de deal. "Ik ben erg blij om Arctos Partners te verwelkomen als partner en als aandeelhouder van het Aston Martin Formule 1-team. Zij hebben al geïnvesteerd in veel sportfranchises", verklaart de Canadese miljardair bij de bekendmaking van de deal. "Arctos neemt veel kennis van de sportindustrie mee en ik ben trots dat Aston Martin in zo'n prestigieus portfolio komt." De vader van coureur Lance Stroll vertelt ook dat Arctos geïnteresseerd raakte door de successen van het team dit jaar: "We hebben een geweldig seizoen met acht podiumplaatsen en hebben de meeste punten uit onze geschiedenis gehaald, maar onze ambities zijn veel groter. Arctos ziet het potentieel en de waarde van dit project nu we op weg zijn om een Formule 1-team van wereldklasse te maken. Samen zullen we aan een succesvolle toekomst werken."

De afgelopen maanden gonsde het van de geruchten over de toekomst van Lawrence Stroll bij het team van Aston Martin. Er gingen geluiden rond dat de Canadees het team van de hand wilde doen, maar met de deal met Arctos lijkt dat idee van de baan. Managing partner van die holding Doc O'Connor verklaart uit te kijken naar een lange samenwerking met Stroll senior. "Deze investering past binnen de strategie om te investeren topmerken uit de sport", aldus de topman. "We gaan middelen ter beschikking stellen [voor het team] om het bereik van hun merk te vergroten. Dat gaan we bijvoorbeeld doen door uitgebreid dataonderzoek."

Aston Martin is op dit moment verwikkeld in een hevige strijd voor P4 in het constructeurskampioenschap met McLaren. De formatie uit Silverstone staat nu nog 21 punten achter de concurrent, maar met nog twee races te gaan is er nog van alles mogelijk.