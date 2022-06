In de eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 liep het nog niet zoals gehoopt bij Aston Martin, dat na drie races laatste stond in het kampioenschap voor constructeurs. Tijdens de Grand Prix van Spanje introduceerde het team echter een pakket nieuwe onderdelen met zichtbare veranderingen. Zo lijken de nieuwe sidepods van de AMR22 sterk op de variant van de Red Bull Racing RB18, wat de FIA ertoe heeft gezet om te onderzoeken of Aston Martin dit wel zelf ontworpen heeft. Dit leverde de renstal echter geen problemen op. Waar de upgrade wel voor gezorgd heeft, is dat de vorm van de Britse sportwagenmaker flink verbeterd is. Na de race in Barcelona wist Sebastian Vettel in zowel Monaco als Baku het derde kwalificatiesegment te halen, om daarna op zondag in beide races punten te scoren. Zijn zesde plek in Azerbeidzjan is ook het beste resultaat van het team dit seizoen.

Het grootste pluspunt van de upgrade is echter dat op drie verschillende soorten circuits is gebleken dat het afstellen van de AMR22 makkelijker is geworden, stelt prestatiedirecteur Tom McCullough. "We hebben een groter operationeel window en dat betekent simpelweg dat we ons tijdens een raceweekend op een gebruikelijkere manier kunnen richten op het optimaliseren van de auto, het meeste uit de banden halen, het vinden van de grip en de juiste afstelling. Het is weer wat normaler", legt McCullough uit. "Aan het begin van het seizoen werd het grotendeels bepaald door bepaalde karakteristieken van de auto, waardoor we qua afstelling vastgepind waren. Dus dit is veel leuker en gemakkelijker, hoewel er nog voldoende werk te doen is."

Steeds iets meer uit AMR22 halen

Sinds de GP van Australië heeft Aston Martin ook een flinke stap gemaakt in het kampioenschap. Na de race in Baku staat het team op gelijke hoogte met Haas F1 op de achtste plek. De verhoudingen tussen de teams in de middenmoot veranderen onder de nieuwe technische reglementen echter vrijwel iedere race, maar toch put McCullough vertrouwen uit de door Aston Martin geplande ontwikkelingen. "Op dit moment is die potentie er altijd voor alle teams op de grid. Dit zijn geheel nieuwe reglementen. We zijn dit jaar met een bepaalde richting begonnen en die hebben we licht aangepast, maar alle ontwikkelingen die we gebracht hebben en nog naar het circuit gaan komen, zijn bemoedigend om vooruitgang te boeken. Maar niemand staat stil, dus we gaan zo hard mogelijk proberen te pushen om zo competitief mogelijk te worden."

Zijn zesde plek in de Grand Prix van Azerbeidzjan is Vettels beste resultaat sinds de Belgische GP van 2021, toen hij in de volledig verregende race vijfde werd. De viervoudig wereldkampioen put ook vertrouwen uit de upgrades en stelt dat Aston Martin iedere keer in staat is om iets meer uit de AMR22 te halen. "We hebben veel geleerd sinds Barcelona. In Baku hadden we geen nieuwe onderdelen, maar we waren in staat om er wat meer uit te persen, het te begrijpen, veel dingen te proberen en risico's te nemen tijdens de sessies waarbij het mis kon gaan. Qua engineering doen we het heel goed, we halen uit de auto wat erin zit."